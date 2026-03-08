HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Espectáculos

Sobrina de Jefferson Farfán, Ximena Peralta, anuncia embarazo de su novio nigeriano que juega en la NFL

Ximena Peralta, sobrina de Jefferson Farfán, anunció que está embarazada de su esposo Nelson Agholor, jugador de fútbol americano en la NFL. La exchica reality compartió imágenes de su pancita y reveló detalles de su nueva etapa.

Ximena Peralta contrajo matrimonio hace poco con su famoso novio de fútbol americano. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Ximena Peralta contrajo matrimonio hace poco con su famoso novio de fútbol americano. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La influencer peruana Ximena Peralta, conocida por su participación en realities y por ser sobrina de Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo. La noticia fue revelada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotografías mostrando su pancita y confirmó que vive esta nueva etapa junto a su esposo, el deportista nigeriano Nelson Agholor, jugador de fútbol americano en la NFL.

El anuncio generó gran repercusión entre sus seguidores. Actualmente, la ex ‘Combate’ mantiene una vida alejada de la farándula peruana y reside fuera del país junto a su pareja, con quien consolidó su relación tras iniciar su romance a inicios de 2024.

PUEDES VER: Sobrina de Jefferson Farfán y exmiembro de ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

lr.pe

Ximena Peralta anuncia que espera su primer hijo de novio nigeriano

Tras mantenerse alejada de los reflectores durante los últimos meses, Ximena Peralta decidió compartir con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: está esperando a su primer bebé. La sobrina de Jefferson Farfán publicó una serie de imágenes en redes sociales en las que aparece en la playa luciendo su avanzado embarazo y mostrando su felicidad por esta nueva etapa.

La influencer acompañó las fotografías con un emotivo mensaje dirigido a su futuro hijo. “Nuestro amor hizo la vida, una bendición de Dios. Estamos ansiosos por abrazarte, mi vida”, escribió en la descripción de la publicación.

Actualmente, la exchica reality comparte su vida junto a su esposo, el deportista Nelson Agholor, quien desarrolla su carrera profesional en la NFL, una de las ligas más importantes del fútbol americano a nivel mundial.

PUEDES VER: Ximena Peralta, sobrina de Farfán, se luce en vacaciones con millonario deportista: ¿de quién se trata?

lr.pe

Ximena Peralta se casó con novio nigeriano que es futbolista americano

Antes de revelar su embarazo, Ximena Peralta también sorprendió al confirmar que contrajo matrimonio con su pareja. La boda con el jugador de fútbol americano Nelson Agholor se realizó el 5 de marzo de 2025 en Estados Unidos en una ceremonia privada, según las imágenes compartidas por la propia influencer.

En las fotografías publicadas en redes sociales se observa a la pareja celebrando su unión con un estilo íntimo. La sobrina de Jefferson Farfán lució un vestido blanco, mientras que su esposo optó por un terno color crema. “Esposo mío”, escribió Peralta al compartir una imagen abrazando al deportista tras la ceremonia.

Nelson Agholor, novio nigeriano de Ximena Peralta, es un reconocido jugador de la NFL. Según reportes televisivos difundidos en Perú, el deportista firmó contratos millonarios durante su carrera profesional en la liga de fútbol americano. Entre ellos, un acuerdo cercano a los 5 millones de dólares con el equipo de Baltimore, además de otro contrato previo que alcanzó los 26 millones de dólares.

