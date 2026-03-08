Sólo 5 candidatos presidenciales planean culminar el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano

La explosión y posterior ruptura del gasoducto del gas de Camisea en Megantoni (Cusco) ha generado un desabastecimiento de gas natural en el Perú y hasta obligó al Gobierno a disponer teletrabajo y clases virtuales ante la escasez de transporte urbano por la falta de GNV.

La República revisó los planes de gobierno de los partidos que se presentan a las Elecciones 2026 e identificó que solo cinco sí proyectan culminar el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano, que comenzó en el gobierno de Alan García y tuvo un avance del 40% antes de detenerse por casos de corrupción relacionados con Odebrecht.

Se trata de Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos y Venceremos. De ese total, solo la última organización indica cómo piensan culminar la obra. Los demás precisan fechas de culminación, pero no acciones concretas.

Cinco partidos proyectan terminar el megaproyecto

Avanza País indica que la prioridad es destrabar el Gasoducto del Sur para llevar gas a Cusco, Puno y Arequipa. “Nuestra meta al 2031 es que el gas llegue a todo el sur del Perú, y que no menos del 50% del parque automotor utilicen GLP o GNV, duplicando el número de vehículos a gas”, se lee.

El partido de Keiko Fujimori reconoce que el proyecto Gasoducto Sur Andino continúa “postergado”, por lo que promoverá su ejecución integrándolo con proyectos de petroquímica y desarrollo industrial en el sur.

Perú Libre, representado por el prófugo Vladimir Cerrón, se proyecta a concluir el Gasoducto Sur Peruano antes del 2030.

Podemos incluye el megaproyecto como uno de varios que se buscará concluir y sin mencionar una fecha de finalización.

El único plan de gobierno que sí detalla acciones concretas para lograr la ejecución de la megaobra es el partido Venceremos del candidato presidencial Ronald Atencio.

Gasificación abordada por otros partidos

Perú Moderno, Progresemos, Fe en el Perú, OBRAS, el Partido Patriótico del Perú, el partido País para Todos, Partido Político Cooperación Popular, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores no hacen referencia a temas de gasificación.

Salvemos al Perú, Juntos por el Perú, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Frente de la Esperanza 2021, PRIN y Un Camino Diferente mencionan el tema de gasificación de forma general.

El partido Ahora Nación no incluye planes de mejora relacionados al sistema de Camisea y tampoco plantea retomar el Gasoducto Sur Peruano. En su lugar, plantea fortalecer el programa BONOGAS para ampliar el acceso de gas doméstico de las familias, principalmente en regiones. Adicionalmente, plantea reemplazar el gas natural por el hidrógeno verde, una alternativa más limpia y sostenible. Para ello se creará la Hoja de Ruta Nacional del Hidrógeno Verde y 5 proyectos piloto de ello.

Somos Perú no hace mención ninguna al tema de gasificación. En su lugar, también tiene planes de promover el hidrógeno verde. Lo mismo sucede con el Partido Morado.

De igual forma, el Partido del Buen Gobierno también opta por el hidrógeno verde y priorizar el abastecimiento de gas natural.

Renovación Popular tampoco menciona el megaproyecto, pero se centra en reforzar la masificación del gas de Camisea y promover la construcción de gasoductos regionales.

Fuerza y Libertad, de Fiorella Molinelli, también se suma a la lista. No tienen en la mira el Gasoducto Sur Peruano, pero sí al Gasoducto Regional del Cusco con una inversión de US$780 millones y la red de distribución en Arequipa, Moquegua y Tacna.

APP de César Acuña también hace referencia a la masificación del gas y el transporte de gas con US$2.500 millones de inversión privada y reforzar el transporte de gas hacia el sur, pero no menciona directamente el megaproyecto.

Libertad Popular tampoco planea ejecutar la megaobra, pero sí menciona que se consolidará el corredor minero y gasífero.

De la misma forma, el APRA no especifica planes sobre ello, sino una red de transporte diversificada (GNL terrestre y marítimo).

La organización Integridad Democrática prioriza la distribución masiva de gas natural en el sur y el desarrollo del Polo Petroquímico del Sur, pero no se centra en un proyecto específico.

El partido SíCreo se centra en llevar el gas de Camisea a Puno, reduciendo el costo de energía de las familias en un 60% y facilitando la industria de fundición para el litio.

Unidad Nacional se enfocará en la masificación del gas y la creación del Complejo Petroquímico del Sur.