José Jerí descarta renuncia| Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

'Esto es guerra' 2026: Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire serían los nuevos rostros del reality de competencia, según Ric La Torre

Tras el anuncio de que el reality de competencia contará con nuevos rostros para la temporada 2026, los nombres de varios influencers empiezan a sonar con fuerza. También se barajan los del creador de contenido Kiwi y de Gerardo P. 

'EGG' sumaría a nuestros en el 2026 Foto: Composición LR
'EGG' sumaría a nuestros en el 2026 Foto: Composición LR | Instagram

Los fanáticos de 'Esto es guerra' cuentan las horas para disfrutar de la nueva temporada del reality de competencia estrella de América Televisión. En 2026, los productores preparan un formato especial bajo el nombre 'EGG: Desafío 14, la previa', lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del popular programa, especialmente porque se han anunciado nuevos rostros, conductores en incluso se ha dejado abierto la posibilidad de un nuevo productor.

Ante ello, el influencer Ric La Torre indicó que la tiktoker Zully, quien conquistó la plataforma china por su carisma; Milenka Nolasco, quien hace poco se lanzó como cantante; y la también creadora de contenido Daniela Taquire serían parte de la temporada 2026 del reality de competencia, que busca renovarse y traer nuevos rostros a la pantalla chica. De ser cierto, los productores buscarían repetir el éxito que significó para 'EGG' introducir a los influencer Valentino y Josi Martínez.

PUEDES VER: 'Esto es guerra 2026': ¿quiénes serían los nuevos 'guerreros' y conductores y quiénes dejarían el programa?

lr.pe

'EGG: Desafío 14, la previa', la nueva etapa del reality de competencia

La promoción lanzada por 'Esto es guerra' sacudió a los televidente al dejar entrever que todo podría cambiar radicalmente en el programa de América Televisión. "Esto es guerra' 2026. 14 años. Polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor", anunciaron. Ahora, el público se pregunta quiénes serán los nuevos guerreros y estrellas del popular programa.

Hace pocas semanas, 'EGG' realizó un casting para para encontrar al nuevo integrante del programa más visto de la televisión peruana. "No lo pienses más. El próximo guerrero puedes ser tú", se lee en el mensaje compartido en redes sociales.

PUEDES VER: Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

lr.pe

Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra'

Renzo Schuller anunció que dejará la conducción de 'Esto es guerra', el reality de competencia de América Televisión en el que se ha desempeñado como conductor desde mayo de 2022. A través de su cuenta de TikTok, Schuller reveló que en el 2026 pondrá fin a su larga etapa en este tipo de formato. "Quería comunicarles yo directamente", indicó en su mensaje de despedida.

Tras anunciar que no continuará en 'EGG', Renzo Schuller dedicó un mensaje de agradecimiento al público que lo acompañó todos estos años. "Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', (gracias) por acompañarme durante todo este tiempo", expresó. El conductor adelantó que este nuevo año emprenderá nuevos proyectos. "Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante", finalizó.

