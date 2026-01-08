Karla Tarazona se pronunció luego de que se difundieran imágenes donde aparece junto con Christian Domínguez participando en un ritual a orillas de la laguna de las Huaringas, en Huancabamba, Piura, lugar conocido por sus prácticas de curanderismo y misticismo. Tras los rumores que señalaban que la conductora de 'Préndete' habría realizado un 'amarre', ella negó esta versión y aclaró que no cree en ese tipo de prácticas para retener a una persona a su lado.

“No hay nada peor que usar amarres para quedarte con alguien, olvídate, si no hay amor no hay nada que pueda controlar eso”, escribió Karla Tarazona en respuesta a una historia del portal Instarándula, en el que se difundió el video del ritual. “En lo que sí creo es en las malas vibras y las cochinadas o deseos que te pueden lanzar otras personas que les encanta estar metidas en la brujería, pero para la maldad”, agregó.

Karla Tarazona aclara que no fue a las Huaringas para un 'amarre' tras ser vista con Domínguez

La presencia de Karla Tarazona y Christian Domínguez en Las Huaringas llamó la atención en redes sociales, en el que insinuaron que la conductora habría recurrido a un chamán para asegurar la fidelidad del cantante. Algunos usuarios incluso recordaron que el cumbiambero podría repetir el mismo patrón de infidelidad cada 3 años de relación con sus exparejas.

Uno de los comentarios que se mostró en Instarándula decía: “Como quiere amarrar a su 'Olluquito'… pero ni las Huaringas controlan a ese ser infiel que habita dentro de Domínguez”. Ante ello, Karla Tarazona escribió: "Me da risa tanta gente que solo relaciona estas cosas con 'amarres' y no siempre es así, siempre lo he dicho, si no hay amor, no hay nada, así lo claves a tu lado. Sean un poco de mente abierta y aprendamos a utilizar estas cosas para temas más interesantes".

Asimismo, la conductora de Panamericana resaltó el valor cultural y espiritual de la zona. “Tenemos una gran ventaja de estas lagunas maravillosas, llenas de misticismo, además de muchas propiedades que curan. Estas lagunas usadas desde el tiempo de los incas son visitadas por personas que vienen todos los años a pedir y a curarse”, explicó.

¿Qué hacía Karla Tarazona y Christian Domínguez en ritual en las Huaringas de Huancabamba?

Aunque la presentadora de televisión evitó revelar el motivo exacto de su visita a las Huaringas de Huancabamba, aseguró que se trató de una experiencia especial y que pronto se sabrá la verdadera razón. “La gente piensa que hemos ido de vacaciones”, respondió a Samuel Suárez de Instarándula.

“Se enterarán por qué estamos ahí, pero ha sido una experiencia maravillosa y de las cosas que uno se entera”, añadió Tarazona. Incluso, cuando el conductor le preguntó directamente si les habían hecho brujería, la conductora escribió: “No seas impaciente, pronto se van a enterar del porqué hemos ido”.