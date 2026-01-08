HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

La conductora de 'Préndete' aclaró que no cree en los populares 'amarres' y descartó que su visita a las Huaringas de Huancabamba fuera para realizar un ritual amoroso a Christian Domínguez.


Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron vistos en ritual en las Huaringas. Foto: composición LR/Instarándula
Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron vistos en ritual en las Huaringas. Foto: composición LR/Instarándula

Karla Tarazona se pronunció luego de que se difundieran imágenes donde aparece junto con Christian Domínguez participando en un ritual a orillas de la laguna de las Huaringas, en Huancabamba, Piura, lugar conocido por sus prácticas de curanderismo y misticismo. Tras los rumores que señalaban que la conductora de 'Préndete' habría realizado un 'amarre', ella negó esta versión y aclaró que no cree en ese tipo de prácticas para retener a una persona a su lado.

“No hay nada peor que usar amarres para quedarte con alguien, olvídate, si no hay amor no hay nada que pueda controlar eso”, escribió Karla Tarazona en respuesta a una historia del portal Instarándula, en el que se difundió el video del ritual. “En lo que sí creo es en las malas vibras y las cochinadas o deseos que te pueden lanzar otras personas que les encanta estar metidas en la brujería, pero para la maldad”, agregó.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: 'Da vergüenza'

lr.pe

Karla Tarazona aclara que no fue a las Huaringas para un 'amarre' tras ser vista con Domínguez

La presencia de Karla Tarazona y Christian Domínguez en Las Huaringas llamó la atención en redes sociales, en el que insinuaron que la conductora habría recurrido a un chamán para asegurar la fidelidad del cantante. Algunos usuarios incluso recordaron que el cumbiambero podría repetir el mismo patrón de infidelidad cada 3 años de relación con sus exparejas.

Uno de los comentarios que se mostró en Instarándula decía: “Como quiere amarrar a su 'Olluquito'… pero ni las Huaringas controlan a ese ser infiel que habita dentro de Domínguez”. Ante ello, Karla Tarazona escribió: "Me da risa tanta gente que solo relaciona estas cosas con 'amarres' y no siempre es así, siempre lo he dicho, si no hay amor, no hay nada, así lo claves a tu lado. Sean un poco de mente abierta y aprendamos a utilizar estas cosas para temas más interesantes".

Asimismo, la conductora de Panamericana resaltó el valor cultural y espiritual de la zona. “Tenemos una gran ventaja de estas lagunas maravillosas, llenas de misticismo, además de muchas propiedades que curan. Estas lagunas usadas desde el tiempo de los incas son visitadas por personas que vienen todos los años a pedir y a curarse”, explicó.

Mensaje de Karla Tarazona. Foto: captura Instarándula

Mensaje de Karla Tarazona. Foto: captura Instarándula

PUEDES VER: Christian Domínguez se sincera y revela su gran deseo que quiere cumplir con Karla Tarazona: 'Haré lo mejor posible'

lr.pe

¿Qué hacía Karla Tarazona y Christian Domínguez en ritual en las Huaringas de Huancabamba?

Aunque la presentadora de televisión evitó revelar el motivo exacto de su visita a las Huaringas de Huancabamba, aseguró que se trató de una experiencia especial y que pronto se sabrá la verdadera razón. “La gente piensa que hemos ido de vacaciones”, respondió a Samuel Suárez de Instarándula.

“Se enterarán por qué estamos ahí, pero ha sido una experiencia maravillosa y de las cosas que uno se entera”, añadió Tarazona. Incluso, cuando el conductor le preguntó directamente si les habían hecho brujería, la conductora escribió: “No seas impaciente, pronto se van a enterar del porqué hemos ido”.

Notas relacionadas
Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

LEER MÁS
Karla Tarazona descarta boda simbólica con Christian Domínguez: "Esta vez tiene que ser de verdad"

Karla Tarazona descarta boda simbólica con Christian Domínguez: "Esta vez tiene que ser de verdad"

LEER MÁS
Christian Domínguez anuncia el fin de su programa 'Todo se filtra' y dedica conmovedoras palabras a Karla Tarazona: “Sin ti todo sería difícil”

Christian Domínguez anuncia el fin de su programa 'Todo se filtra' y dedica conmovedoras palabras a Karla Tarazona: “Sin ti todo sería difícil”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

LEER MÁS
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS
Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

LEER MÁS
Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Espectáculos

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Melania Urbina comparte emotivo mensaje tras despedirse de su hija que vive en México: “Nos toca volar por separado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025