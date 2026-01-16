Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra. | Composición LR / Google

Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra. | Composición LR / Google

Julio Iglesias continúa en medio de la polémica tras la denuncia presentada por dos extrabajadoras que lo acusan de presuntos delitos de agresión sexual, trata de personas y vulneración de derechos laborales. Este viernes, el artista español utilizó sus redes sociales para defender su inocencia y desmentir los hechos.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, señaló Iglesias en un comunicado compartido en sus cuentas oficiales. Asimismo, el cantante expresó su consternación ante las acusaciones, asegurando que nunca había enfrentado tanta maldad.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Julio Iglesias rechaza las denuncias de extrabajadoras

El artista calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y afirmó que le generan una profunda tristeza. En el comunicado añadió: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Julio Iglesias se defiende de grave acusación.

Las denuncias fueron presentadas por dos exempleadas, identificadas con los nombres ficticios de 'Rebeca' y 'Laura' para proteger su identidad. Según la investigación realizada por ElDiario.es y Univisión, estas mujeres alegan haber sufrido agresión sexual, acoso, revisión constante de sus teléfonos, jornadas laborales de hasta 16 horas y restricciones de movimiento durante la pandemia.

Detalles de la denuncia y testimonio de las exempleadas de Julio Iglesias

Las denunciantes trabajaron en propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021. Ambas presentaron la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo que llevó al Ministerio Público a abrir diligencias de investigación penal preprocesales desde el 5 de enero, según confirmó un vocero de la institución a CNN.

Los testimonios de 'Rebeca' y 'Laura' forman parte de un trabajo periodístico de tres años, durante el cual 15 extrabajadores fueron entrevistados para reconstruir el contexto de las acusaciones. La investigación detalla las condiciones de trabajo extremas y las prohibiciones que habrían recibido mientras prestaban servicios en la vivienda del artista.

Reacción de la familia de Julio Iglesias ante grave acusación

Miranda Rynsburger, esposa de Julio Iglesias desde 2010, se manifestó públicamente en apoyo a su pareja a través de Instagram, escribiendo en los comentarios: “A tu lado siempre”. Hasta el momento, esta ha sido la única declaración oficial de la familia.

Por su parte, las autoridades continúan recabando información para determinar los siguientes pasos de la investigación y esclarecer los hechos denunciados por las exempleadas.