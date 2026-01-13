Julio Iglesias se encuentra en el ojo público tras la publicación de una investigación que recoge graves acusaciones en su contra. Dos extrabajadoras del cantante denunciaron presuntos episodios de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, según un extenso reportaje difundido por eldiario.es y Univisión Noticias.

Ambos medios sostienen que los testimonios fueron contrastados con profesionales que atendieron a las mujeres tras los hechos y con documentos que acreditarían la relación laboral que mantuvieron con el artista español durante ese periodo.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Julio Iglesias es retenido en un aeropuerto de Latinoamérica por llevar 42 kilos de comida en maleta

Acusaciones contra Julio Iglesias por agresión sexual y acoso

De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres trabajaba como empleada del hogar, mientras que la otra ejercía funciones como fisioterapeuta.

Las presuntas víctimas entregaron a los periodistas documentos laborales, fotografías, audios, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios vinculados al cantante ante autoridades de distintos países, material que habría servido para sustentar el reportaje.

Testimonios y condiciones laborales denunciadas por presuntas víctimas de Julio Iglesias

En sus declaraciones, las exempleadas describieron situaciones de violencia, humillaciones y prácticas abusivas dentro del entorno laboral. Una de ellas se refirió a la residencia del cantante en Punta Cana como la "casita del terror", expresión citada textualmente en la investigación.

Asimismo, una de las denunciantes aseguró que las trabajadoras debían someterse a controles médicos periódicos, entre ellos revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, condiciones que calificaron como imposiciones dentro de su vínculo laboral.

Silencio del entorno de Julio Iglesias ante graves acusaciones

El reportaje, elaborado por un equipo de cinco periodistas, señala que Julio Iglesias no respondió a las solicitudes de descargo ni a los intentos de contacto realizados por los medios involucrados. La Agencia EFE también informó que buscó una versión del entorno del artista sin obtener respuesta.

Otro aspecto destacado de la investigación indica que los presuntos hechos ocurrían con la presencia de una empleada de mayor jerarquía, quien habría tenido a su cargo la selección del personal y la coordinación de los controles médicos a las trabajadoras del servicio doméstico.