La millonaria fortuna que Julio Iglesias repartiría a sus hijos: una isla entera y hasta un avión

Julio Iglesias se destaca como el único artista en la lista de los cien españoles más ricos de 2024, según Forbes. Mientras que la mayoría de los integrantes de este selecto grupo son empresarios, el cantante ha logrado mantener su posición en el prestigioso ranking gracias a su vasto imperio millonario, que le permite colarse nuevamente entre los afortunados.

A los 81 años, el reconocido cantante español, figura destacada en el ámbito internacional, cuenta con un patrimonio neto de 790 millones de euros. Esta cifra lo posiciona en el puesto 69 de la lista de los 200 individuos más acaudalados de España, lo que representa una caída de 12 lugares en comparación con el año anterior. Se estima que su fortuna ha disminuido en un 12% en el último año.

Un millonario patrimonio: una isla y un avión están incluidos

Después de más de cinco décadas en la industria musical, el artista madrileño disfruta de significativos ingresos provenientes de sus presentaciones y de los derechos de autor de su vasta discografía. Su éxito no se limita a la música, ya que ha diversificado su fortuna a través de múltiples inversiones en el sector inmobiliario en Punta Cana, así como en campos de golf y diversas propiedades en Florida. Además, posee una isla completa en las Bahamas, una cadena de restaurantes, una marca de bebidas alcohólicas y un avión privado, cuyo valor asciende a 35 millones de dólares.

Entre las propiedades más destacadas se encuentra una residencia en Indian Creek, Miami, que el propietario describió como su "lugar favorito en el mundo", según lo informado por Wall Street Journal. Además, posee una extensa finca en Ojén, Málaga, que abarca 450 hectáreas y, de acuerdo con un colaborador de Iglesias, está registrada a nombre de su esposa, Miranda.

¿Quiénes son los hijos a los que Julio Iglesias repartiría su millonaria fortuna?

El patrimonio del artista, que representa el 33% de la masa hereditaria según lo estipulado por la ley, será distribuido en el futuro entre sus ocho hijos reconocidos hasta 2019. De su matrimonio con Isabel Preysler, nacieron tres hijos: Chábeli, de 48 años; Julio José, de 46; y Enrique, de 44. Por otro lado, su relación con Miranda Rijnsburger dio lugar a cinco descendientes: Miguel, de 21 años; Rodrigo, de 19; las gemelas Victoria y Cristina, de 18; y Guillermo, de 12.

Javier Santos, quien podría ser considerado parte del patrimonio de Julio Iglesias debido a una supuesta infidelidad del cantante con Isabel Preysler, aún no ha logrado ser reconocido oficialmente como su hijo. A pesar de que una prueba de ADN reveló un vínculo genético del 99% entre Santos y el artista, la situación legal sigue sin resolverse.

A los 13 años, su rostro se volvió conocido a nivel mundial y en 1992 decidió presentar una demanda de paternidad ante el Tribunal Supremo. A pesar de que el juez dictó una sentencia favorable para el joven, Julio Iglesias nunca lo aceptó como su hijo y no se presentó en la audiencia. Esto dio inicio a una prolongada lucha legal. Javier ha compartido: "Sueño frecuentemente con encontrarme con él y a veces me cuesta volver a dormir. No guardo rencor, solo amor, que es lo que me queda".

Javier no está interesado en reclamar su herencia, sino en establecer un vínculo. "Lo que realmente me preocupa son las numerosas dudas y preguntas que solo él puede aclarar", expresó en el programa 'Y ahora Sonsoles' en marzo del año pasado.