El portal español elDiario.es, en colaboración con Univisión, publicó el miércoles 14 de enero la primera parte de una investigación periodística que tomó tres años en el que expone presuntos contactos físicos, y abusos psicológicos cometidos contra dos exempleadas de Julio Iglesias, considerado una de las mayores celebridades de España. Según el informe, el cantante no solo habría ejercido control sobre ambas mujeres, sino que también habría accedido a sus teléfonos personales sin autorización.

La publicación, elaborada por las periodistas Elena Cabrera y Ana Requena Aguilar, recoge los testimonios de "Rebeca" y "Laura", nombres ficticios utilizados para proteger sus identidades. Ambas describen los episodios de violencia y abuso que habrían sufrido en 2021 en las mansiones del artista ubicadas en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) en 2021, durante la pandemia.

Relatos de las agresiones físicas y psicológicas

La investigación también incorpora fragmentos del podcast 'La casa de Julio Iglesias (I): el terror', de Juanlu Sánchez, periodista de investigación de elDiario.es. En el material se detallan episodios de presunta violencia sexual, hostigamiento, manipulación emocional y un ambiente laboral tóxico. Asimismo, las víctimas señalan encuentros de carácter sexual no consentidos, comentarios degradantes y actos de humillación.

"Laura asegura que Julio Iglesias la besó en la boca (...) la tocó en contra de su voluntad (…) Rebeca, por su parte, cuenta que el artista español, la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral para tener encuentros sexuales", se lee en la publicación del medio español. Asimismo, precisaron que permanecieron calladas por miedo a las consecuencias que podría traer para ellas señalar a una persona tan poderosa como Julio Iglesias.

Además, as exempleadas señalan que Iglesias alentaba una dinámica de dependencia psicológica, convenciéndolas de que trabajar para él "era lo mejor que les había pasado en la vida". Pese a la aflicción que les causa revivir este horrible episodio, una de ellas aseguró: "No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico, psicológico, y sexual”.

¿Cómo eran contratadas las presuntas víctimas de Julio Iglesias?

De acuerdo con la investigación, sustentada además en conversaciones de WhatsApp proporcionadas por las presuntas víctimas, las contrataciones se realizaban mediante anuncios en redes sociales dirigidos a mujeres de entre 25 y 35 años para labores domésticas con alojamiento incluido. Durante el primer contacto, la jefa de empleadas les exigía fotografías del rostro y del cuerpo completo. Sorpresivamente, la contratación se concretaba sin entrevistas presenciales.

Una vez dentro de la casa, según relatan, Julio Iglesias las sometía a preguntas invasivas sobre su orientación sexual y procedimientos estéticos. También habría mostrado especial interés en saber si se habían sometido a mamoplastias. Las víctimas indican que, en algunos casos, él les solicitaba verles los pechos directamente.

Si se negaban a cualquier solicitud, aseguraron, eran objeto de insultos y humillaciones. "Cuando le digo que no quiero estar con él, comienza a insultarme y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él”, relata una de las víctimas.

Finalmente, según señal la investigación periodística, la denuncia fue registrada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España con el acompañamiento de abogadas de la organización Women’s Link Worldwide, lo que explica por qué el caso se tramita en el país europeo a pesar de haber ocurrido en el extranjero.