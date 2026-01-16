Acusado: el caso Julio Iglesias

¿Julio Iglesias a los tribunales? En una conferencia de prensa, las abogadas de Women’s Link Worldwide, la organización que defiende los derechos de las mujeres y niños, han dado detalles del caso en el que se acusa al cantante español de varios delitos, entre ellos, agresión sexual y trata de personas.

Iglesias, inmerso por décadas en un caso de paternidad no reconocida, ahora ha sido acusado por dos de sus empleadas de abuso sexual e “insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo”.

Según revela una investigación de eldiario.es y Univisión Noticias, las mujeres trabajaban en sus mansiones del Caribe. La menor de ellas narró que tenía 22 años cuando ocurrieron los abusos. “Rebeca —nombre ficticio para proteger su identidad— afirma que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la man-daba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”.

El informe señala que los abusos se cometían con la intervención de una trabajadora de Iglesias que tenía una superioridad jerárquica respecto a las demás. “La encargada de gestionar la contratación, que era la jefa de las empleadas en la casa, les solicitaba, durante el primer intercambio de información, fotografías de cara y cuerpo entero”.

Los testimonios indican que fueron contratadas luego de ver avisos de empleo en las redes sociales. En los anuncios buscaban mujeres entre 25 y 35 años. “Beneficios: 25.000 pesos” (350 euros al cambio de ese momento)”. El informe es acompañado por fotografías en las que se ve a Julio Iglesias acompañado en la playa por jovencitas.

Después de acordar a través de redes sociales, la contratación se realizaba sin entrevista personal. Sin embargo, al conocer al cantante, las empleadas se sometían a un interrogatorio, según los testimonios. “Las sometía a preguntas íntimas —“¿te gustan las mujeres?”— y, en algunos casos, las tocaba con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, las presionaba insistentemente para que accedieran y las insultaba”.

Para Women’s Link Worldwide, el cantante se aprovechó de mujeres de bajos recursos. Ayer se conoció que la Fiscalía escuchará los testimonios. “España tiene leyes contra la trata y la violencia de género que pueden darles justicia a estas mujeres”, dijo la abogada Gema Fernández. “(Julio Iglesias) se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las denunciantes bajo un clima de intimidación constante. Les imponía condiciones laborales forzadas y degradantes”.

Defensa y otras acusaciones

Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encendieron la polémica en España. “Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos”. En X (antes Twitter), había escrito. “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Igle-sias”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista con TVE, pidió a los políticos comprometerse “con los derechos humanos de las mujeres del mundo” y condenar el machismo. Además, mostró su apoyo a las denunciantes y las alentó a continuar con el proceso porque las víctimas están “hartas del maltrato sistémico”.

En México, recordaron el relato de Verónica Castro, quien habló del comportamiento inapropiado de Julio Iglesias. “Me agarró la nalga arriba de un escenario. Era la entrega de unos premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre allí, estaba Julio Iglesias, se queda atracito de mí y de repente siento que alguien me agarra la pompa, y que meto un ‘trancazo’ para atrás, porque dije ´el que haya sido, se lleva su trancazo´ y era Julio”. Castro señaló que el español comentó: “No me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”.