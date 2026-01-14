HOYSuscripcion LR Focus

El caso Cócteles muere y el fiscal Pérez fuera de juego | Arde Troya con Juliana Oxenford

Entretenimiento

Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión sexual contra el cantante español

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones de agresión sexual por parte de extrabajadoras. Mientras el caso es investigado, trascendió cuál habría sido la reacción de Isabel Preysler, con quien tiene tres hijos.

Julio Iglesias e Isabel Preysler estuvieron casados durante siete años y tienen tres hijos en común.
Julio Iglesias e Isabel Preysler estuvieron casados durante siete años y tienen tres hijos en común. | Foto: composición LR/RTVE/AFP

El cantante Julio Iglesias, uno de los artistas más reconocidos de la música española, se encuentra en el centro de unas acusaciones que han sacudido tanto al mundo del espectáculo como a su entorno personal. Las demandas por presunta agresión sexual presentadas por extrabajadoras de sus residencias han abierto un proceso que ya es seguido de cerca por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

En medio de este escenario, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las voces más relevantes ha sido la de la socialité Isabel Preysler, exesposa del intérprete y madre de tres de sus ocho hijos, quien habría manifestado su desconcierto ante las denuncias.

La reacción de Isabel Preysler por denuncias contra Julio Iglesisa

Aunque Isabel Preysler no ha ofrecido declaraciones públicas directas sobre el caso, trascendió a través de fuentes cercanas que estaría profundamente impactada por las acusaciones contra Julio Iglesias. "Está en shock, pero no va a hacer ningún tipo de declaración", aseguró la periodista Paloma García-Pelayo en el programa 'Y ahora Sonsoles' el martes 13 de enero.

Según esas versiones, la reconocida 'Reina de Corazones' aseguraría que no reconoce en los señalamientos al hombre con el que compartió siete años de matrimonio, pues, para ella, el cantante siempre se comportó como un caballero, mostrando respeto hacia quienes trabajaban en su entorno, hacia las mujeres y hacia sus amistades más próximas.

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

El caso se originó a partir de las denuncias de dos extrabajadoras que señalaron a Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y maltrato. Estas acusaciones fueron respaldadas por una investigación periodística conjunta de elDiario.es y Univisión, desarrollada durante más de tres años, que recogió además testimonios de otras quince mujeres que trabajaron en sus residencias y describieron un ambiente laboral marcado por la tensión y prácticas que consideraban abusivas.

En ese sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación formal para determinar la veracidad de los hechos y establecer responsabilidades. El proceso judicial se encuentra en curso y ha generado un fuerte impacto mediático, al tratarse de uno de los artistas españoles más internacionales y con una trayectoria de décadas en la música.

El intérprete de 'Con la misma piedra', por su parte, ya estaría trabajando con su equipo de abogados para responder judicialmente ante estas acusaciones, de acuerdo con medios de España.

