Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: “Mostrándoles orgullosamente mis moretones”

La conductora Magaly Medina decidió mostrarse tal como está y compartió detalles luego se someterse a delicada operación.

Magaly Medina compartió detalles de su proceso de recuperación tras cirugía facial.
Magaly Medina compartió detalles de su proceso de recuperación tras cirugía facial. | Composición LR / Instagram Magaly

Magaly Medina volvió a acaparar la atención en redes sociales al mostrar cómo avanza su recuperación tras someterse a una cirugía facial. La conductora de espectáculos utilizó su cuenta de Instagram para compartir momentos cotidianos de esta etapa, con total transparencia.

Lejos de ocultar el proceso, la figura de ATV optó por documentar cada detalle de su día a día, desde el descanso en casa hasta las terapias médicas que forman parte de su tratamiento, despertando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: 'Quedará increíble'

Magaly Medina muestra su recuperación tras cirugía facial

A través de una publicación en Instagram, Magaly explicó cómo transcurren sus jornadas durante el postoperatorio. En la descripción, detalló diversas actividades que realiza mientras continúa con su recuperación física y emocional.

Así transcurren mis días de recuperación. En pijamas de @irayaperu y volviendo a mi pasatiempo preferido; la lectura. Dentro de la cámara hiperbárica mostrándoles orgullosamente mis moretones post-cirugía. Paseítos tranquilos por el barrio con mi gran apoyo y compañero. Más pañuelos para seguir imponiendo estilo. Un platillo peruano en @lima.estilonikkei”, escribió la conductora en la descripción de su publicación en Instagram.

Reacciones tras las imágenes del postoperatorio de Magaly Medina

En uno de los videos compartidos, se observa a Medina dentro de una cámara hiperbárica, aún con inflamación visible y hematomas propios del procedimiento. Las imágenes no tardaron en generar comentarios por parte de sus seguidores.

“Vas a quedar increíble”, “Maga, cuando sea grande quiero ser como tú”, “Pronta recuperación, la esperamos con ansias” y “Pronta recuperación, guapa” fueron algunos de los mensajes que recibió de los internautas.

Magaly Medina confiesa que se hizo la misma cirugía que Kris Jenner, mamá de las Kardashian: 'El presupuesto está por las nubes'

Magaly Medina confirma que se realizó la misma cirugía que Kris Jenner

Días atrás, Magaly Medina sorprendió al revelar que se sometió a una cirugía facial de alta complejidad en Argentina. La conductora explicó que el procedimiento realizado fue un lifting facial conocido como deep plane.

“Es la cirugía que le hicieron a Kris Jenner, la mamá de las Kardashian. En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación. Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas porque recién la han empezado a hacer”, señaló en su momento.

