Exproductora Pati Lorena asegura que Magaly Medina ya firmó contrato con ATV: “Tenemos para rato”

La continuidad de Magaly Medina en ATV ya estaría definida. Desde Buenos Aires, donde se recupera de una cirugía de rejuvenecimiento facial, la conductora evitó pronunciarse durante semanas sobre su futuro televisivo, lo que generó especulaciones en el medio.

Sin embargo, Pati Lorena, exproductora y persona cercana a la polémica presentadora, aseguró que ya firmó contrato con ATV y regresará a su horario habitual en 2026.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

Pati Lorena afirma que Magaly Medina firmó contrato con ATV

A través de su cuenta de TikTok, Pati Lorena señaló que la operación a la que se sometió Magaly Medina ha sido dolorosa y compleja. No obstante, indicó que este procedimiento forma parte de la preparación de la conductora para su regreso a la televisión.

“La Magaly quiere estar mamacita, porque ya firmó por ATV. Tenemos chisme para rato”, afirmó Lorena, generando inmediata repercusión en redes sociales. Hasta el momento, Magaly Medina no ha confirmado públicamente su vínculo con ATV; sin embargo, la información sobre la renovación de su contrato ya se da por hecha.

Magaly Medina se sometió a cirugía facial y revela problemas en el postoperatorio

Magaly Medina atraviesa un proceso de recuperación más complejo tras el lifting facial al que se sometió en Argentina. La conductora reconoció que continúa con inflamación y que presentó una ligera complicación que obligó a una nueva evaluación médica. “Todavía estoy muy inflamada y he tenido una pequeña complicación; hoy (anoche) me verá el doctor para aliviar esa molestia”, declaró a Trome.

Asimismo, la periodista admitió que no cumplió con el reposo recomendado después de la intervención. “Esperemos que no (se complique), pero hoy descansaré porque ayer caminé mucho, creo”, añadió.

Hasta el momento, ATV no ha confirmado la fecha de regreso de Magaly Medina a la televisión. Sin embargo, desde la producción indicaron que su retorno está previsto para la temporada 2026, mientras el público sigue atento a su evolución médica.