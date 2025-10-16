Durante una reciente escapada a Máncora, Jossmery Toledo compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que documenta su rutina de ejercicios frente al mar. Sin embargo, lo que parecía un contenido habitual terminó por avivar los rumores de una nueva relación sentimental cuando un hombre apareció en segundo plano dentro de la misma habitación del hotel.

La escena no pasó desapercibida para la conductora Magaly Medina, quien en su programa del miércoles 15 de octubre señaló que la exsuboficial de la PNP no estaría sola en su viaje. La periodista mostró el video original difundido en Instagram y puso en evidencia la figura de un joven con polo blanco y celular en mano, visible varias veces mientras Toledo se grababa frente al espejo de la puerta.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Jossmery Toledo se graba y muestra a misterioso hombre en su cuarto

El video fue presentado en la última edición de 'Magaly TV, la firme', donde se observa a Jossmery Toledo entrenando en la habitación de un hotel en Máncora, con vista directa al mar. Durante la grabación, un hombre aparece en varias tomas dentro del cuarto, generando sospechas sobre una posible relación sentimental.

“Reapareció en un hotel frente al mar, haciendo sus ejercicios y grabándose con el celular. Se le ve reflejada en el vidrio de la puerta”, comentó Magaly Medina al mostrar las imágenes al público. En una de las tomas, el joven, vestido con un polo blanco, se ve claramente dentro del espacio privado, lo que para la conductora sería una señal de que no está sola.

Además, la periodista destacó que el acompañante no fue captado solo una vez, sino que apareció en al menos dos o tres ocasiones a lo largo del clip, lo que refuerza la teoría de que están compartiendo habitación.

Jossmery Toledo niega nueva relación

A raíz del video, uno de los reporteros del programa de espectáculos se comunicó directamente con la influencer para consultarle sobre la identidad del joven. La respuesta de Jossmery Toledo fue clara, aunque algo evasiva: negó estar en una relación y explicó que el hombre era simplemente su fotógrafo.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“¿Estás de viaje sola?”, fue la primera pregunta que se le hizo a través de un mensaje. A lo que la modelo respondió con humor: “Jajajaja, nací sola”. Al insistirle sobre la presencia masculina en el video, agregó: “Jajajaja, es el fotógrafo”. El reportero le pidió una aclaración: “¿Te has ido por fotos?”. Y ella concluyó: “Sola no estoy aquí, hay mucha gente”.