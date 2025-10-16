HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jossmery Toledo comete infidencia y expone sin querer a presunto 'galán', pero luego recalcula: "Es el fotógrafo"

La modelo Jossmery Toledo generó especulaciones en redes sociales tras compartir un video desde Máncora, donde aparece un misterioso joven acompañándola en su cuarto.

Jossmery Toledo volvió a causar revuelo en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Jossmery Toledo volvió a causar revuelo en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/ATV

Durante una reciente escapada a Máncora, Jossmery Toledo compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que documenta su rutina de ejercicios frente al mar. Sin embargo, lo que parecía un contenido habitual terminó por avivar los rumores de una nueva relación sentimental cuando un hombre apareció en segundo plano dentro de la misma habitación del hotel.

La escena no pasó desapercibida para la conductora Magaly Medina, quien en su programa del miércoles 15 de octubre señaló que la exsuboficial de la PNP no estaría sola en su viaje. La periodista mostró el video original difundido en Instagram y puso en evidencia la figura de un joven con polo blanco y celular en mano, visible varias veces mientras Toledo se grababa frente al espejo de la puerta.

PUEDES VER: Jossmery Toledo comparte inesperado mensaje tras ampay con exfutbolista de Alianza Lima: 'La vida es mejor...'

Jossmery Toledo se graba y muestra a misterioso hombre en su cuarto

El video fue presentado en la última edición de 'Magaly TV, la firme', donde se observa a Jossmery Toledo entrenando en la habitación de un hotel en Máncora, con vista directa al mar. Durante la grabación, un hombre aparece en varias tomas dentro del cuarto, generando sospechas sobre una posible relación sentimental.

“Reapareció en un hotel frente al mar, haciendo sus ejercicios y grabándose con el celular. Se le ve reflejada en el vidrio de la puerta”, comentó Magaly Medina al mostrar las imágenes al público. En una de las tomas, el joven, vestido con un polo blanco, se ve claramente dentro del espacio privado, lo que para la conductora sería una señal de que no está sola.

Además, la periodista destacó que el acompañante no fue captado solo una vez, sino que apareció en al menos dos o tres ocasiones a lo largo del clip, lo que refuerza la teoría de que están compartiendo habitación.

PUEDES VER: Ampayan a Jossmery Toledo con futbolista peruano de 22 años y Magaly Medina reacciona: 'Es un jovencito'

Jossmery Toledo niega nueva relación

A raíz del video, uno de los reporteros del programa de espectáculos se comunicó directamente con la influencer para consultarle sobre la identidad del joven. La respuesta de Jossmery Toledo fue clara, aunque algo evasiva: negó estar en una relación y explicó que el hombre era simplemente su fotógrafo.

“¿Estás de viaje sola?”, fue la primera pregunta que se le hizo a través de un mensaje. A lo que la modelo respondió con humor: “Jajajaja, nací sola”. Al insistirle sobre la presencia masculina en el video, agregó: “Jajajaja, es el fotógrafo”. El reportero le pidió una aclaración: “¿Te has ido por fotos?”. Y ella concluyó: “Sola no estoy aquí, hay mucha gente”.

Jossmery Toledo comparte inesperado mensaje tras ampay con exfutbolista de Alianza Lima: "La vida es mejor..."

Jossmery Toledo comparte inesperado mensaje tras ampay con exfutbolista de Alianza Lima: "La vida es mejor..."

Ampayan a Jossmery Toledo con futbolista peruano de 22 años y Magaly Medina reacciona: “Es un jovencito”

Ampayan a Jossmery Toledo con futbolista peruano de 22 años y Magaly Medina reacciona: “Es un jovencito”

Youtuber 'Chiquiwilo' revela el monto y las exigencias de Jossmery Toledo por una entrevista: "La única que me ha cobrado"

Youtuber 'Chiquiwilo' revela el monto y las exigencias de Jossmery Toledo por una entrevista: "La única que me ha cobrado"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de 'La Bella Luz' y expone dura verdad: "El ambiente laboral no era el adecuado para mí"

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de 'La Bella Luz' y expone dura verdad: "El ambiente laboral no era el adecuado para mí"

Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

