Espectáculos

Monserrat Seminario asegura que tomará acciones legales contra quienes perjudiquen su honor: "Viene afectando mi estado emocional"

La esposa de Melcochita lanzó un comunicado donde exigió que cesen los ataques hacia su persona y señaló que medida será para salvaguardar su salud mental tras polémica por separación con el cómico. 

Seminario sostiene que ha recibido hostigamiento desde anuncio de separación. Foto: Composición LR
A través de un comunicado, Monserrat Seminario anunció que denunciará a aquellos que atenten contra su honor y reputación dentro del contexto de su separación con Melcochita, padre de sus hijas. Señaló que la serie de contenidos que se han viralizado acerca del tema viene afectando su salud emocional y la de sus tres pequeñas.

Seminario explicó que a raíz de ello también se han desatado comentarios inapropiados, acoso y hostigamiento hacia su persona, por lo que no escatimó en advertir que aplicará las acciones legales correspondientes para quienes vulneren su integridad. "Solicito abstenerse de continuar ejecutando actos que afectan mi condición de mujer y madre; caso contrario, iniciaré las acciones legales que correspondan a fin de evitar el atentado sistemático en contra de mi salud mental", indicó.

Comunicado de Monserrat Seminario.

Monserrat Seminario señala que denunciará a quienes la difamen

En esa misma línea, la aún esposa de Melcochita recalcó que hará uso de las facultades legales para defender su honor y reputación en contra de aquellos que continúen con los ataques y difamaciones. "Anoto que, en caso de persistir las acciones que perjudiquen mi derecho frente a conductas inapropiadas, lo haré en el marco de mi estricto derecho a garantizar mi honor y reputación, como la de mis hijas", señaló.

El pronunciamiento de Monserrat se dio luego de que Susan Villanueva enseñara en el programa de Magaly Medina, 'Magaly TV, la Firme', imágenes donde presuntamente aparece besándose con un amigo de su esposo. La hija del reconocido cómico acusó a Seminario de haber cometido una infidelidad y que esa fue la detonante del término de la relación.

Monserrat afirma que llevará en privado separación con Melcochita

Al final del comunicado, Monserrat Seminario sostuvo que los conflictos con su aún esposo Pablo Villanueva 'Melcochita' los llevarán de manera privada con la finalidad del correcto cumplimiento de la ley. Como se recuerda, tras el anuncio del fin de la relación que duró más de una década, ambos han estado envueltos en enfrentamientos y expuestos al debate público.

"En cuanto al conflicto familiar existente con mi todavía cónyuge Pablo Villanueva Branda (Melcochita), se realizará ello en estricto privado y cumplimiento de la ley que garantice mi derecho", finalizó.

