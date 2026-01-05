Jossmery Toledo dio un nuevo paso en su carrera al convertirse en una de las participantes del reality internacional 'El rancho de Destino', un proyecto encabezado por el influencer y presentador Danny Pérez, conocido en redes como ‘Destino Miami’. Su ingreso no pasó desapercibido y generó comentarios inmediatos tanto entre los asistentes como en plataformas digitales.

La también modelo fue presentada de manera impactante y arribó al lugar en una limusina, captando la atención del público desde el primer momento. Su aparición fue recibida con aplausos, mientras el conductor del programa resaltó su presencia y destacó su figura durante la bienvenida.

Jossmery Toledo ingresa a reality ‘El rancho de Destino’

Sobre el escenario, Jossmery Toledo expresó su agradecimiento por la oportunidad de formar parte del formato internacional. La participante aprovechó el espacio para referirse a su país y resaltar uno de los aspectos que, según indicó, la llena de orgullo.

“Agradecida a Destino, es un honor representar a mi país, ya que tiene la mejor gastronomía a nivel mundial, así que los invito a Perú a engordar. Yo me siento una ganadora estando aquí en compañerismo, disciplina y competencia”, manifestó la expolicía, quien además señaló que actualmente se encuentra soltera.

¿Cómo y dónde ver ‘El rancho de Destino’?

'El rancho de Destino' es un reality transmitido a través del canal de YouTube de Danny Pérez. El programa inició este domingo 4 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero, con emisiones frecuentes que mostrarán la convivencia entre los participantes.

El formato reúne a 16 influencers de distintos países, quienes viven juntos en una propiedad ubicada en Homestead. Todos competirán por un premio valorizado en 80 mil dólares, de los cuales 50 mil serán otorgados al ganador final del programa.

Participantes del reality internacional

Además de Jossmery Toledo, el elenco incluye creadores de contenido, artistas y figuras del entretenimiento digital. Entre los nombres confirmados se encuentran Bryansito, Oyacito, Yurielkys Ojeda, La Burbu, Isander, entre otros.

La diversidad de perfiles promete generar momentos intensos, retos constantes y situaciones que mantendrán la atención del público durante toda la temporada.