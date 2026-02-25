La controversia en torno a la relación entre Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, y Monserrat Seminario ha tomado un nuevo rumbo tras la aparición de imágenes y conversaciones que comprometen directamente a la aún esposa del cómico. La revelación fue hecha por Susan Villanueva, hija del artista, quien difundió en 'Magaly TV, la firme' un video en el que Seminario aparece besando a un amigo del humorista y sostuvo que la verdadera causa de la ruptura habría sido una infidelidad.

El registro audiovisual estuvo acompañado de chats que, según Susan, refuerzan la existencia de una relación extramatrimonial. La hija del Melcochita añadió que Monserrat intentó escapar en dos ocasiones con el hombre identificado como Eduardo Cárdenas, lo que intensifica las sospechas sobre la conducta de la pareja de su padre.

Revelan video de beso entre Monserrat Seminario y amigo de Melcochita

Según contó Susan Villanueva, las sospechas de una infidelidad comenzaron a surgir debido a comentarios que dejaban los usuarios en las transmisiones de Monserrat Seminario en TikTok. "Cuando ella ha sacado sus en vivos, la gente empezó a escribir en los comentarios: 'Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, él es su marido'. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar. Pensamos que era IA", reveló.

La hija de Melcochita presentó un video en el que se observa a Monserrat Seminario besando al amigo del cómico. Según su testimonio, al inicio pensaron que todo se trataba de IA, hasta que el humorista le envió la grabación a su esposa y ella le respondió: "Solo fue un beso, de otra cosa no pasó nada". Las palabras de Seminario forman parte de los chats que también se mostraron en el programa.

"Ella trató de fugarse dos veces con él": hija de Melcochita acusa a Monserrat Seminario

Susan Villanueva aseguró que la relación entre Monserrat Seminario y Eduardo Cárdenas no habría sido pasajera, sino sostenida en el tiempo. "Ellos estuvieron juntos desde fines de 2022 hasta el día de hoy. Sé que el señor vive en Virginia", declaró.

La hija de Melcochita añadió detalles que, según ella, confirman la supuesta infidelidad y reveló planes frustrados de fuga con dinero del cómico. "Ella lo sacaba a él con las tres hijas de ella con mi papá. Ella salía cuando mi papá se iba de viaje y (Eduardo) venía de Estados Unidos. Ella salía con él, compartía, estaban en el carro de mi papá. Es más, ella trató de fugarse dos veces con él. Él pidió un dinero para hacer los trámites. Ella le dio un dinero, obvio de mi papá, porque hasta ella misma ha declarado que no trabaja. Ella iba a dejar a las hijas en casa de la empleada y se iba a fugar con él, pero él se fue y como que le estafó", relató.

Villanueva también señaló que Eduardo Cárdenas ya conoce cómo se filtró el video que lo compromete. Según el propio hombre, fue una expareja quien lo difundió con fines económicos. "Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado. Fue mi ex de Perú", respondió en un chat que sostuvo con la hija de Melcochita, luego de que ella le increpara: "La loca ya admitió que estuvieron".