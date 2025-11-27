Jossmery Toledo arremete contra Suheyn Cipriani tras invitarla a pelear: “Te voy a dar vida, mamita”

La polémica entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani sigue creciendo. Esta vez, la también modelo y expolicía fue entrevistada en el pódcast 'Doble Sentido', donde arremetió con fuerza contra la exmiss Perú luego de haber protagonizado un enfrentamiento directo, en el que salió un desafío para pelear.

Las figuras mediáticas dejaron al descubierto una disputa personal que rápidamente se trasladó a otros espacios digitales, generando comentarios divididos entre los seguidores y encendiendo las redes sociales.

TE RECOMENDAMOS ¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

Jossmery Toledo a Suheyn Cipriani: "Yo no voy a ser fingida"

Durante su participación en 'Doble Sentido', Jossmery Toledo no ocultó su molestia frente a las declaraciones de Suheyn Cipriani, quien anteriormente aseguró que no necesitaba cobrar para enfrentarse a alguien.

“Yo sí por plata obviamente peleo, yo no voy a ser fingida a decir: ‘No, que no necesito’. Todos acá trabajamos por algo y si me destruyen la nariz, tengo que volver a reconstruírmela. Según ella, me da pantalla a mí”, indicó la expolicía.

Asimismo, criticó con sarcasmo las palabras de su colega, quien previamente insinuó haberle dado relevancia mediática a Toledo. Con una mezcla de ironía y desafío, la exsuboficial respondió: “Ella se subió sola al coche, porque dice que me ha revivido porque soy un muerto en la televisión. Yo te voy a dar vida, mamita, te voy a seguir dando vida”.

Toledo también dejó entrever que un eventual enfrentamiento físico podría perjudicar a Cipriani debido a intervenciones quirúrgicas, por lo que le ofreció tiempo para que se prepare antes de un posible encuentro:

“Entonces por eso le dije: ‘Recupérate si quieres peleamos, pero acá medio año, te doy plazo un año para que entrenes y se te recuperen las costillas’. Porque yo te meto un golpe ahí y te quedas”, dijo Toledo.

¿Cómo empezó la controversia entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani?

El enfrentamiento entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani tuvo su origen durante una transmisión reciente del programa 'Stream y Sazón', donde ambas coincidieron como invitadas. En presencia de otros creadores de contenido, las tensiones surgieron cuando Toledo reveló que Cipriani rechazó colaborar en una batalla de TikTok, lo que derivó en un intercambio directo de acusaciones.

“Redes y la televisión no es lo mismo, por siacaso, para ti puede parecer un chiste, pero son cosas serias. A ti te gustan los escándalos”, le dijo Cipriani a Toledo.

“Si no quieres show, ¿por qué te sientas en El valor de la verdad?, encima haces batalla con Gerald Oropeza”, le respondió a la modelo.

La tensión aumentó cuando Suheyn Cipriani buscó desacreditar los comentarios de Toledo, defendiendo su participación en el programa de Beto Ortiz, 'El Valor de la Verdad':

“Al menos me senté a contar mi historia, no porque me llevaron de viaje a otro país. Tú también haces batallas con Gerald, ¿tiene algo de malo? Conmigo se comportó como un caballero. A mí no me metió a la ducha para que muestre el c***, a mí me hizo preguntas”, arremetió.