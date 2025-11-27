HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Jossmery Toledo arremete contra Suheyn Cipriani tras invitarla a pelear: “Te voy a dar vida, mamita”

La influencer y exsuboficial Jossmery Toledo criticó con dureza a Suheyn Cipriani en el pódcast 'Doble Sentido'.

En 'Stream y Sazón', Jossmery Toledo reveló que Suheyn Cipriani rechazó una colaboración en TikTok. Foto: composiciónLR/difusión
En 'Stream y Sazón', Jossmery Toledo reveló que Suheyn Cipriani rechazó una colaboración en TikTok. Foto: composiciónLR/difusión

La polémica entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani sigue creciendo. Esta vez, la también modelo y expolicía fue entrevistada en el pódcast 'Doble Sentido', donde arremetió con fuerza contra la exmiss Perú luego de haber protagonizado un enfrentamiento directo, en el que salió un desafío para pelear.

Las figuras mediáticas dejaron al descubierto una disputa personal que rápidamente se trasladó a otros espacios digitales, generando comentarios divididos entre los seguidores y encendiendo las redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Suheyn Cipriani anuncia cambio y revela que evalúa alejarse de la televisión: "Me dedicaré a TikTok"

lr.pe

Jossmery Toledo a Suheyn Cipriani: "Yo no voy a ser fingida"

Durante su participación en 'Doble Sentido', Jossmery Toledo no ocultó su molestia frente a las declaraciones de Suheyn Cipriani, quien anteriormente aseguró que no necesitaba cobrar para enfrentarse a alguien.

“Yo sí por plata obviamente peleo, yo no voy a ser fingida a decir: ‘No, que no necesito’. Todos acá trabajamos por algo y si me destruyen la nariz, tengo que volver a reconstruírmela. Según ella, me da pantalla a mí”, indicó la expolicía.

Asimismo, criticó con sarcasmo las palabras de su colega, quien previamente insinuó haberle dado relevancia mediática a Toledo. Con una mezcla de ironía y desafío, la exsuboficial respondió: “Ella se subió sola al coche, porque dice que me ha revivido porque soy un muerto en la televisión. Yo te voy a dar vida, mamita, te voy a seguir dando vida”.

Toledo también dejó entrever que un eventual enfrentamiento físico podría perjudicar a Cipriani debido a intervenciones quirúrgicas, por lo que le ofreció tiempo para que se prepare antes de un posible encuentro:

“Entonces por eso le dije: ‘Recupérate si quieres peleamos, pero acá medio año, te doy plazo un año para que entrenes y se te recuperen las costillas’. Porque yo te meto un golpe ahí y te quedas”, dijo Toledo.

¿Cómo empezó la controversia entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani?

El enfrentamiento entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani tuvo su origen durante una transmisión reciente del programa 'Stream y Sazón', donde ambas coincidieron como invitadas. En presencia de otros creadores de contenido, las tensiones surgieron cuando Toledo reveló que Cipriani rechazó colaborar en una batalla de TikTok, lo que derivó en un intercambio directo de acusaciones.

“Redes y la televisión no es lo mismo, por siacaso, para ti puede parecer un chiste, pero son cosas serias. A ti te gustan los escándalos”, le dijo Cipriani a Toledo.

“Si no quieres show, ¿por qué te sientas en El valor de la verdad?, encima haces batalla con Gerald Oropeza”, le respondió a la modelo.

La tensión aumentó cuando Suheyn Cipriani buscó desacreditar los comentarios de Toledo, defendiendo su participación en el programa de Beto Ortiz, 'El Valor de la Verdad':

“Al menos me senté a contar mi historia, no porque me llevaron de viaje a otro país. Tú también haces batallas con Gerald, ¿tiene algo de malo? Conmigo se comportó como un caballero. A mí no me metió a la ducha para que muestre el c***, a mí me hizo preguntas”, arremetió.

Notas relacionadas
Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado

Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado

LEER MÁS
Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

LEER MÁS
César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

LEER MÁS
Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

LEER MÁS
Jesús Barco reconoce su error en 'Esta noche' tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

Jesús Barco reconoce su error en 'Esta noche' tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025