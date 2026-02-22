HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

Presidencia informó su elección y anunció que la juramentación se realizará el próximo 24 de febrero.

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro
Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

El Gobierno de José María Balcázar anunció que Hernando de Soto, economista y excandidato presidencial, será el nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Erneso Álvarez, quien renunció a su cargo tras la censura del expresidente José Jerí.

¿Quién es Hernando de Soto?

De Soto Polar de 84 años es un economista peruano reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la economía informal y los derechos de propiedad, así como por su participación en la política nacional.

Nació el 3 de junio de 1941 en Arequipa, Perú. Pasó parte de su juventud en Europa debido a la carrera diplomática de su padre y se formó profesionalmente en Suiza, donde estudió economía. Durante varios años trabajó en el extranjero, vinculado a organismos internacionales y al sector privado, antes de retornar al Perú.

Es fundador y presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), centro de investigación con sede en Lima que promueve reformas orientadas a formalizar la propiedad y facilitar la integración de los sectores informales a la economía formal. Desde esta institución ha asesorado a gobiernos en América Latina, África, Asia y Europa del Este.

De Soto alcanzó notoriedad mundial con la publicación de libros como El otro sendero (1986), donde analiza el crecimiento de la economía informal en el Perú, y El misterio del capital (2000), obra traducida a decenas de idiomas en la que sostiene que la falta de títulos de propiedad formales impide a millones de personas convertir sus activos en capital productivo.

En el ámbito político, fue asesor económico durante el primer gobierno de Alberto Fujimori a inicios de la década de 1990, en el contexto de las reformas económicas aplicadas tras la crisis e hiperinflación de los años 80. Años después tomó distancia del fujimorismo y mantuvo una posición crítica frente a distintos gobiernos.

En 2021 postuló a la Presidencia de la República por el partido Avanza País, quedando en cuarto lugar en la primera vuelta electoral.

