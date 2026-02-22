HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

De cantar por comida a llenar escenarios: ‘La muñequita Mary Paz’ y su camino de superación imitando a la legendaria ‘Muñequita Sally’

La cantante folclórica ‘La muñequita Mary Paz’ reveló que su ascenso a la fama comenzó al imitar a la fallecida ‘Muñequita Sally’ en el reality ‘Yo soy’, donde sorprendió por su gran parecido, tanto en el físico como en la voz. 

'Muñequita Mary Paz' ofrecerá este sábado 28 de febrero concierto por su segundo aniversario. Foto: Composición LR/Instagram.
'Muñequita Mary Paz' ofrecerá este sábado 28 de febrero concierto por su segundo aniversario. Foto: Composición LR/Instagram.

La Muñequita Mary Paz’, cusqueña de nacimiento, de 29 años, viuda y con dos hijos que la consideran padre y madre, atraviesa su mejor momento artístico imitando a la recordada ‘Muñequita Sally’, quien falleció en 2007 a causa de un accidente automovilístico. Su gran parecido con la icónica intérprete del ‘Pisao, Pisao’ ha llevado a que en redes sociales la tilden como su “reencarnación”, gesto que ella recibe con halago.

La similitud es tal que los herederos de ‘La muñequita Sally’ permiten que Mary Paz interprete los temas de su madre en conciertos e incluso la felicitan por su trabajo: “Nunca me han pedido dinero”, afirmó la cantante, quien habló con La República para repasar la dura lucha que vivió hasta llegar al lugar en el que se encuentra hoy.

La trágica muerte de la 'Muñequita Sally', la cantante estrella de folklore peruano que falleció en un accidente automovilístico en la Panamericana Norte

lr.pe

—¿Cómo empezaste tu carrera musical?

— Desde niña empecé a cantar. Mi mamá fue quien siempre me incentivó y me decía que tenía una bonita voz. Con el tiempo, por falta de recursos económicos, dejé de cantar por un periodo. Además, tuve a mis hijos a temprana edad y estuve alejada de la música unos cinco años. Luego, a los 21 años, retomé cantando en el programa Yo Soy, en Frecuencia Latina. Desde ahí volví a la música y, gracias a Dios, sigo hasta hoy.

—¿Se podría decir que el programa Yo Soy te cambió la vida?

—Sí.

—Ingresaste al programa imitando a La Muñequita Sally, ¿verdad?

—Así es.

—¿Por qué elegiste a La Muñequita Sally?

—Mi mamá me decía que tenía un gran parecido con ella. Yo soy fan desde niña y cada vez que veía sus videos empezaba a cantar e imitarla. Luego apareció Yo Soy, donde uno podía concursar caracterizándose como su artista favorito, y decidí intentarlo.

—¿Hasta qué etapa llegaste en Yo Soy? ¿Lograste ganar?

—Pasé la primera y la segunda etapa, pero no pude continuar en la tercera porque viajé a mi pueblo, Cusco, y no tenía recursos para regresar. Me llamaron para seguir concursando, pero les expliqué que no podía volver por falta de dinero.

—¿Has pensado en regresar al programa para reivindicarte o eso ya quedó atrás?

—Lo quise intentar el año pasado, cuando regresó Yo Soy. Aún no sé si volver, estoy evaluándolo.

—¿Qué significa para ti La Muñequita Sally?

—Para mí es un ídolo. La admiro porque gracias a ella estoy donde estoy, aunque todo es gracias a Dios, que es quien me dio el talento y me guía en mi camino. Ella es única, incomparable. Puede haber personas parecidas físicamente, pero en personalidad no. Sin ella, la verdad, no estaría donde estoy ahora.

¿Qué pasó con los tres hijos de la 'Muñequita Sally', a 15 años de su fallecimiento?

lr.pe

—¿Sientes que te pareces más a ella en la voz, en el físico o en ambos?

—En la voz, casi al 100%. En el físico también hay un aire. Pero no puedo decir que soy la única ni que soy imitadora exclusiva. Hay muchos artistas que la imitan y yo no me considero la única.

—¿Cómo es tu relación con la familia de La Muñequita Sally?

—Desde el inicio me han alentado con comentarios positivos. Me dicen que es bonito cómo imito a su mamá y que siga recordándola. Nunca me han cuestionado por hacerlo. Son una familia humilde y reservada. Yo los admiro mucho y no tengo ninguna queja.

—¿Alguna vez la familia de la Muñequita Sally te ha pedido dinero por imitarla en tus conciertos?

—No, nunca. La música es libre para cantar. Lo único que siempre se debe respetar es a los autores de las canciones.

—¿Recuerdas cuánto cobraste en tu primer concierto?

—La verdad, nada. Al inicio, uno va a apoyar, a veces solo por la comida o una propina. A mí nunca me ha gustado ir solo por el dinero; lo que me gusta es cantar y demostrar mi talento al público.

—En las redes sociales te dicen que eres como la reencarnación de La Muñequita Sally ¿Qué sientes cuando escuchas eso?

—Eso lo tomo como cariño del público. Yo no puedo decir que soy su reencarnación. Me dicen que mi voz, mi sonrisa y mi carisma le recuerdan a ella. Me siento contenta y halagada, porque el público es el que manda y decide si se parece o no.

—Se viene tu aniversario en Comas por tus dos años de carrera artística.

—El 28 de febrero celebro mi segundo aniversario en El Imperial de Pro en Comas. Me acompañarán grandes artistas como Noemi Huamán, Esvilda Ávila, Edgar Cayetano, Los Olímpicos de Huancayo, Juventud Yacus, y artistas invitadas como William Ramos y Linda Flor.

—¿Qué canciones tocarás en tu show de segundo aniversario?

—Principalmente las de nuestra Muñequita Sally, como ‘Terco Corazón’, ‘Pisao Pisao’, ‘Ya Te Olvidé’, ‘Tus Ojitos’, ‘Amor Inolvidable’, entre otras.

'Muñequita Mary Paz' celebrará su segundo aniversario con importantes invitados. Foto: Facebook.

'Muñequita Mary Paz' celebrará su segundo aniversario con importantes invitados. Foto: Facebook.

—¿Cuál es tu mayor sueño en la música?

—Mi sueño es llegar a ser grande y reconocida por el público, siempre manteniéndome humilde. Eso es lo que pido.

—¿Has tenido la oportunidad de cantar en el extranjero?

—Sí, gracias a Dios canté en Bolivia, en Cochabamba.

—¿Cómo te recibió el público allá?

— Muy bien, con aplausos y buenas vibras. Me sentí como en casa.

—¿Se puede vivir de la música?

—No es fácil. Hay que escalar poco a poco. He pasado muchas cosas y aún no estoy al nivel de grandes artistas como Dina Paucar o Yarita Lizeth, pero espero llegar algún día. Ser artista implica muchos obstáculos. Yo me he caído muchas veces, pero siempre me he levantado. Soy madre y padre para mis dos hijos, ya que soy viuda, y por ellos sigo luchando.

—¿Crees que la música folclórica está en crecimiento en el Perú?

—Sí, definitivamente. Es parte de nuestra cultura y hay que valorarla. La música folclórica y vernacular la llevo en la sangre.

—¿En tu caso, las puertas del amor están cerradas o abiertas en este momento?

—Por ahora, para mí están cerradas, pero para mi público están completamente abiertas.

