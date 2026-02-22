HOYSuscripcion LR Focus

Valentino reaparece tras comunicado de Gino Assereto por broma sobre supuesto romance: "Soy la negada del Perú"

Valentino volvió a TikTok con un cambio de imagen y respondió al mensaje de Gino Assereto, quien negó que tuvieran un romance hace unos días.

Gino Assereto aclaró que no existe vínculo con Valentino Palacios. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/TikTok
Gino Assereto aclaró que no existe vínculo con Valentino Palacios. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/TikTok

La controversia que involucró a Valentino Palacios y Gino Assereto tomó un nuevo rumbo luego de que el exchico reality publicara un comunicado aclarando que no existió ningún romance entre ambos. Lo que comenzó como una dinámica digital terminó generando titulares y debate en redes sociales.

En medio de la repercusión mediática, Valentino optó por reaparecer con un cambio de look y un mensaje cargado de ironía, el creador de contenido decidió pronunciarse tras el comunicado de Gino Assereto, dejando clara su posición ante las especulaciones que dominaron la conversación digital durante varios días.

Valentino revela en vivo sus chats con Gino Assereto tras broma sobre presunto romance: 'Te estimo mucho'

lr.pe

Valentino responde tras comunicado de Gino Assereto

Valentino eligió una transmisión en vivo en TikTok para fijar postura. Con una estética emo, cabello más oscuro y un tono introspectivo, el influencer abordó directamente el tema que lo vinculó sentimentalmente con Gino Assereto. “Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, soy la negada del Perú en estos momentos”, expresó ante miles de seguidores conectados.

Su intervención no solo buscó desmentir cualquier vínculo amoroso, sino también resignificar la narrativa que se había instalado en redes. “Me volví emo, congelé mis sentimientos”, añadió, en una mezcla de sátira y dramatización que sus seguidores interpretaron como una respuesta creativa al revuelo mediático.

Jazmín Pinedo cuestiona a Jota Benz por broma de presunto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios: 'Debió prever lo que iba a pasar'

lr.pe

Gino Assereto precisa que no tiene relacion con Valentino

La aclaración de Gino Assereto llegó después de varios días de especulación generada por un video compartido en TikTok, donde ambos aparecían en una dinámica cercana. El intercambio fue interpretado por muchos usuarios como el inicio de un romance, percepción que se intensificó cuando Jota Benz, hermano de Gino, bromeó públicamente sobre tener un “nuevo cuñado”.

Ante la magnitud de la conversación, Gino Assereto publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram. En el comunicado explicó que todo surgió como una broma interna y que nunca anticipó el impacto que tendría. “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío”, escribió.

No obstante, el exchico reality subrayó que decidió poner fin a la dinámica para evitar interpretaciones equivocadas. “Mi paz interna jamás se vio afectada… pero tomo la decisión de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, precisó, marcando distancia frente a la versión romántica que circuló en redes.

