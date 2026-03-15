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Suheyn Cipriani terminó nuevamente con streamer Macarius y lo defiende de críticas: "No quiero que lo insulten"

La modelo Suheyn Cipriani y el streamer Macarius confirmaron el fin de su relación por segunda vez. Ambos pidieron respeto en redes sociales y descartaron una posible reconciliación tras semanas separados.

Suheyn Cipriani terminó por segunda vez con Macarius, aunque esta vez sería la definitiva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Suheyn Cipriani terminó por segunda vez con Macarius, aunque esta vez sería la definitiva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Suheyn Cipriani confirmó que su relación con el streamer Macarius llegó nuevamente a su fin, marcando el segundo quiebre de una historia sentimental que generó atención en redes sociales. La modelo expresó sentirse afectada por la ruptura y pidió a sus seguidores evitar ataques o burlas contra su expareja.

El caso volvió a posicionarse entre los temas comentados luego de que Macarius confirmara la separación durante una transmisión en vivo. El creador de contenido explicó que la decisión fue tomada días atrás y dejó claro que no existe posibilidad de retomar el vínculo, solicitando respeto hacia Suheyn Cipriani.

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Suheyn Cipriani defiende a Macarius tras terminar su romance

Durante una reciente conexión en directo, Suheyn Cipriani se mostró visiblemente afectada al hablar sobre el fin de su relación con Macarius. La modelo señaló que atraviesa un momento emocional complejo y negó que el streamer haya tenido un comportamiento negativo hacia ella.

“No quiero decir que es una basura porque no se portó mal conmigo. Así es la vida y ya está. No quiero que le hagan bullying”, expresó la modelo al referirse a su expareja. La influencer remarcó que ambos cometieron errores y pidió comprensión ante la situación personal que atraviesan.

“Él no ha sido una basura ni malo conmigo, simplemente, así es la vida y ya está. No hablaré más del tema, no quiero que se bromee, ni que le esriban ni que le insulten ni nada”, añadió la exconductora de ‘Esto sí es amor’.

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Macarius anunció final de su relación con Suheyn Cipriani

El streamer Macarius confirmó la separación de Suheyn Cipriani en una transmisión en vivo dirigida a su comunidad digital. En el espacio, abordó los rumores sobre el quiebre y aclaró que la relación concluyó semanas atrás, descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

“Lamento decirles que es verdad. Estamos separados desde hace semana y media o dos semanas”, comentó el creador de contenido, quien además pidió respeto hacia la modelo. Según explicó, ambos decidieron continuar sus caminos por separado tras evaluar su situación sentimental.

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