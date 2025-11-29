HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Espectáculos

Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado: difunden foto de ambos besándose previo a su entrevista en ‘Esta noche’

La exclusiva de ‘Esta noche’ se habría arruinado luego de difundirse el beso entre Melissa Klug y Jesús Barco, el mismo que el programa planeaba revelar en su emisión.

Melissa Klug y Jesús Barco se habrían dado otra oportunidad tras separarse. Foto: composición LR/América TV
Melissa Klug y Jesús Barco se habrían dado otra oportunidad tras separarse. Foto: composición LR/América TV

En redes sociales se difundió una imagen que mostraría el beso de reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco, previo a la entrevista que ambos ofrecerán este sábado 29 de noviembre en el programa 'Esta noche', en el que la empresaria habló abiertamente sobre su separación con el futbolista y afirmó que aún no lo había perdonado.

La fotografía difundida por la cuenta de TikTok 'Entre Notas 20' habría arruinado la exclusiva del programa conducido por la Chola Chabuca, en el que se prometió revelar si la ‘Blanca de Chucuito’ y el futbolista retomaron su relación. “¿Habrá reconciliación?”, se anunció en el avance de 'Esta noche'.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: 'Llena de luz': Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

lr.pe

Difunden beso de Melissa Klug y Jesús Barco, lo que comprobaría su reconciliación

En horas de la mañana del 29 de noviembre, se publicó unas imágenes de la entrevista que se estrenará esta noche en 'Esta noche'. Lo que más llamó la atención fue el beso protagonizado por Melissa Klug y Jesús Barco, lo que confirmaría que la pareja habría retomado su romance.

Como se recuerda, la madre de Samahara Lobatón había confirmado semanas atrás su ruptura con el futbolista tras verlo en una reunión en una piscina acompañado de amigas y amigos, situación que habría generado el distanciamiento. Sin embargo, en los últimos días ambos se han mostrado nuevamente juntos en distintos lugares, y ahora, con esta imagen, se corroboraría su posible reconciliación.

PUEDES VER: Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: 'Es como si fuera un X'

lr.pe

Jesús Barco reconoce su error tras separarse de Melissa Klug

En el adelanto de 'Esta noche', Jesús Barco hizo un mea culpa sobre el episodio que originó la ruptura. El futbolista reconoció que su comportamiento en Huánuco, donde fue captado en un club acompañado de amigas y otros jugadores. “Tomé una mala decisión”, admitió.

Además, reveló que Jesús Barco todavía estaría viviendo en la casa de la empresaria, aunque durmiendo en el sillón luego del anuncio de su separación. “Me duele la espalda ya”, bromeó entre risas. Sin embargo, con las imágenes difundidas, el futbolista y la empresaria se habrían dado otra oportunidad.

Notas relacionadas
Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

LEER MÁS
Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco tras el ampay que arruinó su relación con Melissa Klug: “Estuvo en el lugar equivocado”

Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco tras el ampay que arruinó su relación con Melissa Klug: “Estuvo en el lugar equivocado”

LEER MÁS
“Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

“Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Masías genera polémica en redes sociales por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica en redes sociales por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

LEER MÁS
Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Yaco Eskenazi admite que sintió celos con hombres de la farándula que elogiaban a Natalie Vértiz: ''Yo ya me curé"

Yaco Eskenazi admite que sintió celos con hombres de la farándula que elogiaban a Natalie Vértiz: ''Yo ya me curé"

LEER MÁS
Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

LEER MÁS
Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025