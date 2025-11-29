En redes sociales se difundió una imagen que mostraría el beso de reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco, previo a la entrevista que ambos ofrecerán este sábado 29 de noviembre en el programa 'Esta noche', en el que la empresaria habló abiertamente sobre su separación con el futbolista y afirmó que aún no lo había perdonado.

La fotografía difundida por la cuenta de TikTok 'Entre Notas 20' habría arruinado la exclusiva del programa conducido por la Chola Chabuca, en el que se prometió revelar si la ‘Blanca de Chucuito’ y el futbolista retomaron su relación. “¿Habrá reconciliación?”, se anunció en el avance de 'Esta noche'.

Difunden beso de Melissa Klug y Jesús Barco, lo que comprobaría su reconciliación

En horas de la mañana del 29 de noviembre, se publicó unas imágenes de la entrevista que se estrenará esta noche en 'Esta noche'. Lo que más llamó la atención fue el beso protagonizado por Melissa Klug y Jesús Barco, lo que confirmaría que la pareja habría retomado su romance.

Como se recuerda, la madre de Samahara Lobatón había confirmado semanas atrás su ruptura con el futbolista tras verlo en una reunión en una piscina acompañado de amigas y amigos, situación que habría generado el distanciamiento. Sin embargo, en los últimos días ambos se han mostrado nuevamente juntos en distintos lugares, y ahora, con esta imagen, se corroboraría su posible reconciliación.

Jesús Barco reconoce su error tras separarse de Melissa Klug

En el adelanto de 'Esta noche', Jesús Barco hizo un mea culpa sobre el episodio que originó la ruptura. El futbolista reconoció que su comportamiento en Huánuco, donde fue captado en un club acompañado de amigas y otros jugadores. “Tomé una mala decisión”, admitió.

Además, reveló que Jesús Barco todavía estaría viviendo en la casa de la empresaria, aunque durmiendo en el sillón luego del anuncio de su separación. “Me duele la espalda ya”, bromeó entre risas. Sin embargo, con las imágenes difundidas, el futbolista y la empresaria se habrían dado otra oportunidad.