Melissa Klug decidió despejar especulaciones de infidelidad tras confirmar su reconciliación con Jesús Barco, padre de su última hija. La empresaria apareció en el set de 'América hoy', donde abordó directamente los rumores que han circulado desde hace meses. Esto después que Magaly difundiera comprometedoras imágenes del futbolista junto a compañeros y algunas mujeres en la ciudad de Huánuco.

"No ha habido una infidelidad. Lo que ven ahí es lo que hay. Es lo que me ha dicho. Cualquiera puede imaginarse lo que quiera: que se quedó con una de ellas o que durmió con una de ellas", comentó la 'Blanca de Chucuito' tras ser consultada por el video comprometedor.

Melissa Klug defiende y desmiente que Jesús Barco le haya sido infiel

Tras varias semanas lejos de las cámaras, Melissa Klug reapareció en el programa de la 'Chola Chabuca', luciendo una figura renovada luego de someterse a una intervención estética. La sorpresa no quedó ahí: la empresaria llegó acompañada de Jesús Barco, con quien confirmó que decidió retomar su relación después de un periodo de silencio absoluto.

Ya en 'América Hoy', Melissa volvió a referirse a los rumores de infidelidad y fue tajante al afirmar que Jesús Barco nunca le faltó el respeto. Incluso, la ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió al señalar que nadie está libre de equivocarse. "Eso también me puede suceder a mí", expresó, dejando claro que ambos han optado por darle una nueva oportunidad a su historia.

En esa línea, Janet Barboza no perdió la oportunidad y lanzó una pregunta directa a Melissa Klug sobre un escenario hipotético, recordando que en las famosas “encerronas” de futbolistas suelen ser las mismas chicas que asisten, quienes después aseguran haber tenido encuentros más íntimos.

Lejos de incomodarse, Klug respondió con firmeza e incluso lanzó un reto público: si existe alguna prueba, que se la hagan llegar. “Que salgan las mujeres a hablar. Las espero, que me escriban al Instagram o que aparezcan en Magaly o en cualquier programa”, declaró, dejando claro que no teme a señalamientos sin fundamento.

Jesús Barco fue ampayado por Magaly en la ciudad de Huánuco

El programa 'Magaly TV, la firme', mostró imágenes donde se observó al futbolista Jesús Barco disfrutando de una tarde soleada en Huánuco. El jugador aparece acompañado de sus compañeros La Hiena Gómez y Carlos Ascues, además de un grupo de amigas, todos reunidos alrededor de una piscina.

Si bien en el material no se aprecia ninguna situación comprometedora que confirme una infidelidad, las escenas generaron gran atención mediática. La más impactada habría sido Melissa Klug, pues tras la difusión del video se evidenció un marcado distanciamiento entre la pareja, alimentando aún más las especulaciones sobre el estado de su relación.