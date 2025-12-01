HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Espectáculos

Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

Melissa Klug confirmó su reconciliación con Jesús Barco y aprovechó en desmentir todos los rumores de infidelidad por parte del padre de su última hija, tras la difusión de imágenes en 'Magaly TV, la firme'.

Melissa Klug niega infidelidad de Jesús Barco y echa a otros futbolistas.
Melissa Klug niega infidelidad de Jesús Barco y echa a otros futbolistas. | Foto: Composición LR/'América hoy'.

Melissa Klug decidió despejar especulaciones de infidelidad tras confirmar su reconciliación con Jesús Barco, padre de su última hija. La empresaria apareció en el set de 'América hoy', donde abordó directamente los rumores que han circulado desde hace meses. Esto después que Magaly difundiera comprometedoras imágenes del futbolista junto a compañeros y algunas mujeres en la ciudad de Huánuco.

"No ha habido una infidelidad. Lo que ven ahí es lo que hay. Es lo que me ha dicho. Cualquiera puede imaginarse lo que quiera: que se quedó con una de ellas o que durmió con una de ellas", comentó la 'Blanca de Chucuito' tras ser consultada por el video comprometedor.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jesús Barco asegura que mantiene su deseo de casarse con Melissa Klug: "Eso nunca ha estado en duda"

lr.pe

Melissa Klug defiende y desmiente que Jesús Barco le haya sido infiel

Tras varias semanas lejos de las cámaras, Melissa Klug reapareció en el programa de la 'Chola Chabuca', luciendo una figura renovada luego de someterse a una intervención estética. La sorpresa no quedó ahí: la empresaria llegó acompañada de Jesús Barco, con quien confirmó que decidió retomar su relación después de un periodo de silencio absoluto.

Ya en 'América Hoy', Melissa volvió a referirse a los rumores de infidelidad y fue tajante al afirmar que Jesús Barco nunca le faltó el respeto. Incluso, la ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió al señalar que nadie está libre de equivocarse. "Eso también me puede suceder a mí", expresó, dejando claro que ambos han optado por darle una nueva oportunidad a su historia.

En esa línea, Janet Barboza no perdió la oportunidad y lanzó una pregunta directa a Melissa Klug sobre un escenario hipotético, recordando que en las famosas “encerronas” de futbolistas suelen ser las mismas chicas que asisten, quienes después aseguran haber tenido encuentros más íntimos.

Lejos de incomodarse, Klug respondió con firmeza e incluso lanzó un reto público: si existe alguna prueba, que se la hagan llegar. “Que salgan las mujeres a hablar. Las espero, que me escriban al Instagram o que aparezcan en Magaly o en cualquier programa”, declaró, dejando claro que no teme a señalamientos sin fundamento.

Jesús Barco fue ampayado por Magaly en la ciudad de Huánuco

El programa 'Magaly TV, la firme', mostró imágenes donde se observó al futbolista Jesús Barco disfrutando de una tarde soleada en Huánuco. El jugador aparece acompañado de sus compañeros La Hiena Gómez y Carlos Ascues, además de un grupo de amigas, todos reunidos alrededor de una piscina.

Si bien en el material no se aprecia ninguna situación comprometedora que confirme una infidelidad, las escenas generaron gran atención mediática. La más impactada habría sido Melissa Klug, pues tras la difusión del video se evidenció un marcado distanciamiento entre la pareja, alimentando aún más las especulaciones sobre el estado de su relación.

Notas relacionadas
Jesús Barco asegura que mantiene su deseo de casarse con Melissa Klug: "Eso nunca ha estado en duda"

Jesús Barco asegura que mantiene su deseo de casarse con Melissa Klug: "Eso nunca ha estado en duda"

LEER MÁS
Melissa Klug aclara sobre su relación actual con Jesús Barco: "Estamos tratando de solucionarlo"

Melissa Klug aclara sobre su relación actual con Jesús Barco: "Estamos tratando de solucionarlo"

LEER MÁS
Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

LEER MÁS
Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

LEER MÁS
'El valor de la verdad': Agatha Lys se retiró con S/15.000 tras admitir que falla en sus predicciones

'El valor de la verdad': Agatha Lys se retiró con S/15.000 tras admitir que falla en sus predicciones

LEER MÁS
Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

LEER MÁS
Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Espectáculos

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

'El valor de la verdad': Agatha Lys se retiró con S/15.000 tras admitir que falla en sus predicciones

Sebastián Yatra en Perú 2026: precios, entradas y fecha del concierto en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025