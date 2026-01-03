HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic y más celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro: “Somos libres”

La captura de Nicolás Maduro generó una ola de reacciones entre ciudadanos venezolanos y figuras del espectáculo alrededor del mundo. 

Celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro.
Celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro.

La noticia sobre la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera del país provocó conmoción entre venezolanos que permanecen en su nación y aquellos que emigraron buscando mejores oportunidades. Diversos artistas aprovecharon sus plataformas para mostrar apoyo y esperanza.

Figuras como Ricardo Montaner, Gaby Spanic y Marjorie de Sousa no dudaron en pronunciarse. La operación militar estadounidense ejecutada la madrugada del 3 de enero puso fin al régimen dictatorial, según anunció Donald Trump desde Mar-a-Lago, señalando que Maduro fue capturado junto a su esposa con la colaboración de las fuerzas del orden estadounidenses.

Mensajes de famosos venezolanos tras caída de Maduro

El cantante Ricardo Montaner compartió en Instagram: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre”.

Por su parte, Marjorie de Sousa escribió: “Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”. Mientras Gaby Spanic recordó una profecía de agosto 2024: “Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre”

Otros famosos venezolanos se pronuncian

El cantante Danny Ocean publicó la bandera de Venezuela en sus historias, mientras que la presentadora Carolina Sandoval expresó emoción: “Bravo pueblo que el yugo lanzó... júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

Alicia Machado resumió su sentir con un breve mensaje: “Venezuela libre”. Además, Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, conocido como La Divaza, mostró su consternación y alegría en Instagram: “Ay, marica, ¡cayó Maduro! Mamagüevos. Aquí la gente se va a despertar. Son las seis de la mañana. ¡Ay, marica, estoy feliz!...”

Operación militar y contexto de la caída de Maduro

La intervención militar estadounidense comenzó alrededor de las 02:00 hora local en Caracas, con bombardeos sobre instalaciones estratégicas como La Carlota y Fuerte Tiuna. Donald Trump informó que Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela junto a su esposa.

Fuentes como The New York Times y comunicados de la Casa Blanca detallaron la magnitud de la operación y la conmoción que se vivió en la capital. La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales y en figuras públicas que seguían de cerca la crisis venezolana.

