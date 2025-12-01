Ricardo Montaner vuelve al Perú para reencontrarse con el público que lo ha acompañado a lo largo de su vida artística. Después de varios años lejos de los escenarios peruanos, una de las voces más queridas y sensibles de la música en español regresa con 'El Último Regreso World Tour 2026', una gira que nace desde el corazón y que promete convertirse en un abrazo musical para sus seguidores alrededor del mundo.

El creador de canciones eternas como “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “La Cima del Cielo” y “Bésame” se prepara para emocionar una vez más a su fiel audiencia peruana, quienes lo esperan con la misma ilusión con la que se esperan los grandes momentos. Su retorno no es solo un concierto: es la celebración de una historia compartida, la oportunidad de volver a cantar juntos y de revivir aquellas melodías que han acompañado tantas vidas.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

Ricardo Montaner regresa al Perú en 2026: ¿dónde será su concierto?

Ricardo Montaner llega a Lima el próximo 30 de mayo de 2026, el concierto 'El Último Regreso World Tour 2026', se realizará en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Tras “El Último Regreso” promete ser un espectáculo cargado de nostalgia y emociones, acompañado de una puesta en escena que recorrerá los éxitos más representativos de su carrera.

Ricardo Montaner 2026: ¿cuándo será la preventa de las entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Ricardo Montaner se realizará los días 5 y 6 de diciembre desde las 10:00 a. m., con un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas BBVA a través de Teleticket.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket para el concierto de Ricardo Montaner en Perú 2026?

Las entradas del inolvidable concierto de Ricardo Montaner estarán a la venta a través de Teleticket, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que genera cada presentación del artista en el país. El concierto en Costa 21 se perfila como uno de los eventos más esperados del 2026, reuniendo a fans de diversas generaciones.

Con una producción de primer nivel, iluminación de última tecnología y un sonido diseñado para resaltar la calidez de su voz, esta presentación promete convertirse en una noche inolvidable.