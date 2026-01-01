HOYSuscripcion LR Focus

¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
Encuentran sin vida a la hija del legendario actor Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en el interior de un lujoso hotel. Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de la joven de 34 años.

Fallece hija de Tommy Lee Jones Foto: Composición LR
Fallece hija de Tommy Lee Jones Foto: Composición LR

Victoria Jones, hija del legendario actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en una habitación del lujoso hotel Fairmont San Francisco, la madrugada del 1 de enero de 2026. Según un conocido medio estadounidense, la muerte de la joven de 34 años fue reportada durante la madrugada.

Según información del citado medio, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de la hija de Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley pasadas las 3 de la mañana del 1 de enero de 2026. Al lugar también se apersonaron agentes de la Policía y personal forense para realizar el levantamiento del cuerpo de la joven.

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Encuentran sin vida a hija del actor Tommy Lee Jones

Según fuentes policiales citadas por TMZ, los paramédicos del Departamento de Bomberos respondieron a una llamada de emergencia al 911 a las 2:52 de la madrugada, hora local. Posteriormente, la escena fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Victoria Jones. Asimismo, el actor Tommy Lee Jones tampoco se ha pronunciado al respecto.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Kafka Jones nació el 3 de septiembre de 1991 en San Antonio, Texas. Era la hija menor de Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. La pareja también tuvo un hijo mayor, Austin Leonard Jones, nacido en 1982.

La joven de 34 años intentó seguir los pasos de su famoso padre en la actuación y logró participar en algunas producciones como 'Hombres de negro II' y 'Los tres entierros de Melquiades Estrada', así como en la serie 'One tree hill'.

