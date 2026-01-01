Esposa de Bruce Willis celebra 16 años de matrimonio junto al actor que enfrenta la demencia “Soy tan afortunada”
Actor Bruce Willis y la modelo Emma Heming se conocieron en 2007 y contrajeron matrimonio en 2009. Tienen dos hijas en común.
Emma Heming Willis evocó un nuevo aniversario de su historia de amor con Bruce Willis a través de una publicación en Instagram. La esposa del reconocido actor recordó los 18 años de relación que los unen, compartiendo un momento íntimo que conmovió a sus seguidores.
La publicación, difundida el martes 30 de diciembre DE 2025, incluyó una imagen del recuerdo en la que Heming aparece vestida de negro mientras recibe un beso en la cabeza por parte de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022. Junto a la fotografía, la modelo y escritora británica, de 47 años, expresó:
“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”.
¿Cómo nació la historia de amor entre Bruce Willis y Emma Heming?
Bruce Willis y Emma Heming formalizaron su relación el 21 de marzo de 2009, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia privada realizada en las Islas Turcas y Caicos, tras cerca de dos años de romance. De su unión nacieron sus dos hijas, Mabel Ray Willis, en abril de 2012, y Evelyn Penn Willis, en mayo de 2014.
Además, el protagonista de ‘Duro de matar’ es padre de tres hijas mayores, Rumer Glenn, Scout LaRue y Tallulah Belle Willis, fruto de su anterior matrimonio con la famosa actriz Demi Moore.
Bruce Willis reaparece en público y genera tranquilidad entre sus seguidores
Bruce Willis volvió a ser visto fuera de casa luego de varias semanas sin apariciones públicas. El actor, de 70 años, fue captado mientras realizaba un paseo al aire libre acompañado por su cuidador en una zona costera de Los Ángeles, donde se tomó un momento para disfrutar del entorno.
De acuerdo con reportes cercanos, el protagonista de Duro de matar permanece en una residencia especialmente acondicionada, en la que recibe asistencia permanente. Durante la caminata, avanzó con calma, se detuvo brevemente para apoyarse en una baranda y continuó su recorrido conversando con su acompañante, dejando ver una actitud tranquila y una expresión serena.