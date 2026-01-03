HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Espectáculos

Doña Charo celebró su cumpleaños con Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: así fue la fiesta exclusiva de la madre del exfutbolista

La madre de Jefferson Farfán bailó con su hijo en la celebración de su cumpleaños en Chincha, donde también estuvo presente Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su madre junto con Xiomy Kanashiro. Foto: composición LR/TikTok/carlos_gallardo.01
Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su madre junto con Xiomy Kanashiro. Foto: composición LR/TikTok/carlos_gallardo.01

Doña Charo celebró su cumpleaños número 41 con una íntima y especial reunión el 1 de enero en Chincha, en la que asistió su hijo, el exfutbolista Jefferson Farfán, y Xiomy Kanashiro. En la celebración no faltó la música negra y fue el exfutbolista quien bailó el tradicional festejo con su madre.

Empezamos el año con rumba y gozadera, compartiendo música y tradición en el cumpleaños de doña Charo Guadalupe", compartió en sus redes sociales el integrante de la agrupación 'Rumba negra', grupo que estuvo presente y fue el encargado de llevar la música a dicha celebración.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

lr.pe

Así fue la celebración del cumpleaños de Doña Charo junto con Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Uno de los momentos más destacados en el cumpleaños de doña Charo fue el show de contrapunto de zapateo, en el que un bailarín sorprendió a los asistentes con su destreza, mientras que Jefferson Farfán también intentó participar mostrando su propio zapateo, generando risas y aplausos entre los invitados.

Además, la reunión contó con la presencia del tío de Jefferson, ‘Cuto’ Guadalupe, quien también se animó a bailar, aportando más diversión a la celebración. La presencia de Xiomy Kanashiro fue otro de los momentos que llamó la atención, mientras que se notó la ausencia de los nietos de Doña Charo, los hijos de Melissa Klug, así como la hija mayor del exfutbolista.

PUEDES VER: Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: 'Después de mucho investigar'

lr.pe

Xiomy Kanashiro se pronuncia sobre lsu relación con la madre de Jefferson Farfán

La novia de Jefferson Farfán aseguró que su vínculo con su suegra es privado y que no presta atención a los comentarios que aseguran que no se llevan bien.  "Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", aclaró la influencer.

Además, la también actriz cómica destacó el cariño que le tiene a doña Charo. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere”, añadió la influencer, quien fue vista en el reciente cumpleaños de su suegra.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

LEER MÁS
Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

LEER MÁS
Darinka Ramírez niega que padre de su segundo bebé sea uno de los vocalistas de 'Los conquistadores de la salsa': "No tiene nada que ver"

Darinka Ramírez niega que padre de su segundo bebé sea uno de los vocalistas de 'Los conquistadores de la salsa': "No tiene nada que ver"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer venezolano 'La Divaza' se quiebra tras anuncio de la captura de Nicolás Maduro: "He esperado toda mi vida este momento"

Influencer venezolano 'La Divaza' se quiebra tras anuncio de la captura de Nicolás Maduro: "He esperado toda mi vida este momento"

LEER MÁS
Jorge Luna y Ricardo Mendoza sorprenden al anunciar radical cambio de su show 'Hablando huevadas': "Hoy será el último día"

Jorge Luna y Ricardo Mendoza sorprenden al anunciar radical cambio de su show 'Hablando huevadas': "Hoy será el último día"

LEER MÁS
Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de Liliana Castro Mannarelli, y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de Liliana Castro Mannarelli, y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas totalmente gratis

Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas totalmente gratis

LEER MÁS
Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: "Me tocaba a mí mandarte un gmail"

Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: "Me tocaba a mí mandarte un gmail"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Espectáculos

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025