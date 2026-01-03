Doña Charo celebró su cumpleaños número 41 con una íntima y especial reunión el 1 de enero en Chincha, en la que asistió su hijo, el exfutbolista Jefferson Farfán, y Xiomy Kanashiro. En la celebración no faltó la música negra y fue el exfutbolista quien bailó el tradicional festejo con su madre.

Empezamos el año con rumba y gozadera, compartiendo música y tradición en el cumpleaños de doña Charo Guadalupe", compartió en sus redes sociales el integrante de la agrupación 'Rumba negra', grupo que estuvo presente y fue el encargado de llevar la música a dicha celebración.

Así fue la celebración del cumpleaños de Doña Charo junto con Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Uno de los momentos más destacados en el cumpleaños de doña Charo fue el show de contrapunto de zapateo, en el que un bailarín sorprendió a los asistentes con su destreza, mientras que Jefferson Farfán también intentó participar mostrando su propio zapateo, generando risas y aplausos entre los invitados.

Además, la reunión contó con la presencia del tío de Jefferson, ‘Cuto’ Guadalupe, quien también se animó a bailar, aportando más diversión a la celebración. La presencia de Xiomy Kanashiro fue otro de los momentos que llamó la atención, mientras que se notó la ausencia de los nietos de Doña Charo, los hijos de Melissa Klug, así como la hija mayor del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro se pronuncia sobre lsu relación con la madre de Jefferson Farfán

La novia de Jefferson Farfán aseguró que su vínculo con su suegra es privado y que no presta atención a los comentarios que aseguran que no se llevan bien. "Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", aclaró la influencer.

Además, la también actriz cómica destacó el cariño que le tiene a doña Charo. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere”, añadió la influencer, quien fue vista en el reciente cumpleaños de su suegra.