Ante los rumores sobre la identidad del padre de su segunda hija, Darinka Ramírez salió al frente para poner fin a las especulaciones. En redes sociales, miles de usuarios señalaron a uno de los vocalistas de la agrupación Los Conquistadores de la Salsa como su actual pareja. La influencer tiene una hija en común con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Ramírez, de 24 años, descartó tajantemente que Albertino Cotrina, más conocido como 'Albertico, el timbero', con quien grabó un videoclip, sea el padre de su segunda hija. A pesar de los comentarios, aseguró que está atravesando con alegría su embarazo.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Darinka Ramírez descarta vínculo sentimental con salsero

En declaraciones al diario Trome, Darinka Ramírez fue contundente al aclarar que la bebé que espera no es fruto de una relación con algún integrante de Los Conquistadores de la Salsa, como se ha especulado en redes sociales. "Solo quiero decir que el cantante no tiene nada que ver conmigo, solo tuve un contrato con la orquesta y nada más. No quiero dar más detalles al respecto. Buen día y felices fiestas", expresó.

Recientemente, una usuaria dejó un comentario malintencionado al insinuar que la actual pareja de la influencer "disfrutaría" del departamento que Jefferson Farfán costea para que su hija, Luana, viva cómodamente. Frente a ello, Darinka Ramírez no tardó en responder: "¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre", escribió.

Darinka Ramírez anuncia que está embarazada

Durante las celebraciones navideñas, Darinka Ramírez anunció en sus redes sociales que espera a su segunda hija. La noticia llegó días después de que se especulara sobre un posible embarazado, luego de que se notara una ligera pancita en el cumpleaños número 3 de su hija mayor.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija", publicó Ramírez. El post fue acompañada por tiernas fotografías junto a su primogénita y un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada.