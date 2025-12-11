HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Tomás Gálvez asalta la Fiscalía y quiere desactivar grupos especiales | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Xiomy Kanashiro rompió su silencio y contó cómo es su relación con la madre de Jefferson Farfán. La bailarina le puso fin a los rumores sobre una supuesta hostilidad con Doña Charo.

Xiomy Kanashiro se pronuncia tras declaraciones de Doña Charo Foto: Composición LR
Xiomy Kanashiro se pronuncia tras declaraciones de Doña Charo Foto: Composición LR

Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, compartió detalles pocos conocidos sobre su relación con Rosario Guadalupe, más conocida en redes sociales como Doña Charo. La actriz cómica decidió romper su silencio respecto a los rumores que aseguraban que no mantenía una buena relación con la madre del exseleccionado nacional.

Kanashiro habló por primera vez tras los polémicos comentarios de Doña Charo, quien, aunque se mostró complacida con la relación entre su hijo y la bailarina, no se mostró convencida de que Xiomy y Jefferson lleguen al altar. Ante ello, la bailarina aclaró que su vínculo con la familia de 'Jeffry' se encuentra en las mejores condiciones y que todo fue producto de un malentendido.

TE RECOMENDAMOS

REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro revela que tiene la aprobación de 'Mamá Charo' para casarse con Jefferson Farfán: 'Me dio su bendición'

lr.pe

Xiomy Kanashiro se pronuncia tras declaraciones de Doña Charo

Ante las cámaras de 'América hoy', Xiomy Kanashiro puso fin a los rumores sobre una supuesta hostilidad con la madre de Jefferson Farfán. "Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula. Veo algo y pum, lo paso. Me dijo que no nos llevamos y, buen, yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", declaró.

En redes sociales se especulaba que no había una buena relación entre ambas. Por ello, la empresaria aseguró que todo se trató de una mala interpretación de las declaraciones de su suegra. Finalmente, destacó que su vínculo con la madre de Jefferson Farfán es muy positivo. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere”, afirmó con una sonrisa.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: '(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando'

lr.pe

¿Qué dijo Doña Charo?

Ante los crecientes rumores sobre una boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Doña Charo, madre del exfutbolista, evitó declarar a la prensa. Sin embargo, atinó a decir: "De eso no hago comentarios (su relación con la bailarina), pero sí es muy buena chica", declaró.

Al ser consultada sobre si su hijo tenía planes de llevar a Xiomy al altar, respondió: "Eso sí no sé, no apunta a eso", indicó con sinceridad. El comentario se volvió rápidamente tendencia en redes sociales debido al vínculo cercano entre madre e hijo.

Notas relacionadas
La inesperada reacción de doña Charo al hablar de un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ''No hago comentarios''

La inesperada reacción de doña Charo al hablar de un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ''No hago comentarios''

LEER MÁS
Melissa Klug aclara que no existe tensión con Xiomy Kanashiro ni con Darinka Ramírez: "Trabajo es trabajo"

Melissa Klug aclara que no existe tensión con Xiomy Kanashiro ni con Darinka Ramírez: "Trabajo es trabajo"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

LEER MÁS
Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

LEER MÁS
Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025