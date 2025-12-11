Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, compartió detalles pocos conocidos sobre su relación con Rosario Guadalupe, más conocida en redes sociales como Doña Charo. La actriz cómica decidió romper su silencio respecto a los rumores que aseguraban que no mantenía una buena relación con la madre del exseleccionado nacional.

Kanashiro habló por primera vez tras los polémicos comentarios de Doña Charo, quien, aunque se mostró complacida con la relación entre su hijo y la bailarina, no se mostró convencida de que Xiomy y Jefferson lleguen al altar. Ante ello, la bailarina aclaró que su vínculo con la familia de 'Jeffry' se encuentra en las mejores condiciones y que todo fue producto de un malentendido.

Xiomy Kanashiro se pronuncia tras declaraciones de Doña Charo

Ante las cámaras de 'América hoy', Xiomy Kanashiro puso fin a los rumores sobre una supuesta hostilidad con la madre de Jefferson Farfán. "Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula. Veo algo y pum, lo paso. Me dijo que no nos llevamos y, buen, yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", declaró.

En redes sociales se especulaba que no había una buena relación entre ambas. Por ello, la empresaria aseguró que todo se trató de una mala interpretación de las declaraciones de su suegra. Finalmente, destacó que su vínculo con la madre de Jefferson Farfán es muy positivo. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere”, afirmó con una sonrisa.

¿Qué dijo Doña Charo?

Ante los crecientes rumores sobre una boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Doña Charo, madre del exfutbolista, evitó declarar a la prensa. Sin embargo, atinó a decir: "De eso no hago comentarios (su relación con la bailarina), pero sí es muy buena chica", declaró.

Al ser consultada sobre si su hijo tenía planes de llevar a Xiomy al altar, respondió: "Eso sí no sé, no apunta a eso", indicó con sinceridad. El comentario se volvió rápidamente tendencia en redes sociales debido al vínculo cercano entre madre e hijo.