HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Espectáculos

La inesperada reacción de doña Charo al hablar de un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ''No hago comentarios''

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, comentó que la relación con Kanashiro es muy buena, pero evitó profundizar sobre un posible matrimonio.

Doña Charo habló sobre la posibilidad de que Jefferson Farfán se case con Xiomy Kanashiro.
Doña Charo habló sobre la posibilidad de que Jefferson Farfán se case con Xiomy Kanashiro. | Foto: composición LR/Latina/IG - Xiomy Kanashiro

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha generado gran atención en las últimas semanas en el mundo del espectáculo. Al ser consultado por su actual pareja, el exfutbolista afirmó que se siente feliz en esta nueva etapa con la modelo. No obstante, las expectativas respecto a la aprobación de su entorno familiar, especialmente de su madre, han tomado un giro inesperado.

¿Qué dijo doña Charo sobre un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

La madre de Jefferson Farfán fue abordada por las cámaras de 'América hoy' durante un evento en el Mall Km40, en Lurín, donde participó en los preparativos para el encendido del árbol navideño. En dicha ocasión, habló sobre su familia y sobre la relación de su hijo con su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Estoy esperando la pedida de mano"

lr.pe

''En familia, con mi mami, con mi hijo, en familia, todos unidos. De eso no hago comentarios (su relación con Xiomy Kanashiro), pero sí es muy buena chica'', declaró.

Durante sus declaraciones frente a las cámaras de ‘América hoy’, lo que más llamó la atención fue su reacción ante la posibilidad de que su hijo llegue a casarse con la modelo peruana. Sin rodeos, dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro y no descartó ningún desenlace: “Ah, eso sí no sé, no apunto a eso”, dijo entre risas. Aunque evitó profundizar en el tema, doña Charo dio a entender que, por ahora, prefiere mantenerse al margen y respetar las decisiones que tome su hijo.

PUEDES VER: Jefferson Farfán afirma que Xiomy Kanashiro es el amor de su vida y hace impactante confesión: "Ya dejé de lado la salsa"

lr.pe

¿Posible matrimonio de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

Los rumores comenzaron a circular luego de que, hace unas semanas, durante la grabación del programa ‘Enfocados’, Jefferson Farfán sorprendiera a la audiencia al lanzar una inesperada confesión mientras conversaba con su compañero de conducción, Roberto Guizasola, y su invitado, el futbolista croata Ivan Rakitić: “Yo también ya me caso, pronto ya”, reveló. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y reforzaron las especulaciones sobre un posible matrimonio con Xiomy Kanashiro.

Por otro lado, en diversas ocasiones, Xiomy Kanashiro ha manifestado su intención de avanzar en su relación con Jefferson Farfán. En distintos espacios del mundo del espectáculo, como el programa ‘Arriba mi gente’, declaró en su momento: “Estoy esperando la pedida de mano”, con lo cual dejó en claro su deseo de formalizar el vínculo.

Notas relacionadas
Mamá de Jefferson Farfán sorprende al revelar que fue quien ideó la creación de KM 40: "Yo le enseñé el terreno"

Mamá de Jefferson Farfán sorprende al revelar que fue quien ideó la creación de KM 40: "Yo le enseñé el terreno"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro marca su distancia de Yahaira Plasencia y descarta junte: "No está en mis planes"

Xiomy Kanashiro marca su distancia de Yahaira Plasencia y descarta junte: "No está en mis planes"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

LEER MÁS
Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

LEER MÁS
Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

LEER MÁS
Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

LEER MÁS
Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025