Doña Charo habló sobre la posibilidad de que Jefferson Farfán se case con Xiomy Kanashiro. | Foto: composición LR/Latina/IG - Xiomy Kanashiro

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha generado gran atención en las últimas semanas en el mundo del espectáculo. Al ser consultado por su actual pareja, el exfutbolista afirmó que se siente feliz en esta nueva etapa con la modelo. No obstante, las expectativas respecto a la aprobación de su entorno familiar, especialmente de su madre, han tomado un giro inesperado.

¿Qué dijo doña Charo sobre un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

La madre de Jefferson Farfán fue abordada por las cámaras de 'América hoy' durante un evento en el Mall Km40, en Lurín, donde participó en los preparativos para el encendido del árbol navideño. En dicha ocasión, habló sobre su familia y sobre la relación de su hijo con su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

''En familia, con mi mami, con mi hijo, en familia, todos unidos. De eso no hago comentarios (su relación con Xiomy Kanashiro), pero sí es muy buena chica'', declaró.

Durante sus declaraciones frente a las cámaras de ‘América hoy’, lo que más llamó la atención fue su reacción ante la posibilidad de que su hijo llegue a casarse con la modelo peruana. Sin rodeos, dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro y no descartó ningún desenlace: “Ah, eso sí no sé, no apunto a eso”, dijo entre risas. Aunque evitó profundizar en el tema, doña Charo dio a entender que, por ahora, prefiere mantenerse al margen y respetar las decisiones que tome su hijo.

¿Posible matrimonio de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

Los rumores comenzaron a circular luego de que, hace unas semanas, durante la grabación del programa ‘Enfocados’, Jefferson Farfán sorprendiera a la audiencia al lanzar una inesperada confesión mientras conversaba con su compañero de conducción, Roberto Guizasola, y su invitado, el futbolista croata Ivan Rakitić: “Yo también ya me caso, pronto ya”, reveló. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y reforzaron las especulaciones sobre un posible matrimonio con Xiomy Kanashiro.

Por otro lado, en diversas ocasiones, Xiomy Kanashiro ha manifestado su intención de avanzar en su relación con Jefferson Farfán. En distintos espacios del mundo del espectáculo, como el programa ‘Arriba mi gente’, declaró en su momento: “Estoy esperando la pedida de mano”, con lo cual dejó en claro su deseo de formalizar el vínculo.