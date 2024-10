Una gran polémica ha estallado en redes sociales. La ex actriz de ‘Al fondo hay sitio’, Gina Yangali, quien dio vida a Maryori Manrique, la aspirante a presidenta en la serie de América Televisión, ha decidido romper su silencio sobre las ofensivas indirectas recientes del youtuber Hugo Lezama, conocido como ‘Cinesmero’, en un podcast.

El meollo del asunto radica en que la actriz peruana rechazó bailar con él durante la fiesta del ‘Ouketonazo 2’, una celebración organizada por el influencer Carlos Orosco. Yangali explicó que su negativa no se debió al físico de Lezama ni a una rencilla personal, como afirmaron varios internautas en TikTok, sino simplemente porque no lo conocía.

¿Cómo inició la polémica entre Gina Yangali y Hugo Lezama?

En su podcast Ouke, el organizador de la fiesta, Carlos Orosco, reveló que Gina Yangali dejó a su buen amigo Hugo Lezama muy avergonzado al rechazar su invitación para bailar en el ‘Ouketonazo 2’. Lezama, quien conduce el canal de YouTube, Cinesmero, y es crítico de cine, se puso en contacto con Orosco, quien le había asegurado que la actriz quería conocerlo, lo que generó grandes expectativas en él. Sin embargo, al ser rechazado, se sintió sorprendido y desairado.

Por otro lado, Macla Yamada, amiga de Gina y conductora de Ouke, salió en defensa de la actriz explicando que ella declinó la invitación a bailar simplemente porque en ese momento no conocía a Hugo.

Hugo Lezama y la exactriz de 'Al Fondo hay sitio', Gina Yangali. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Gina Yangali sobre este hecho?

Al día siguiente de lo sucedido, Gina Yangali se acercó al set de Ouke para explicar su versión de los hechos y ponerle fin a la polémica. Durante su intervención, la actriz aclaró que su negativa a la invitación de bailar con Hugo Lezama no fue por una rencilla personal ni estuvo relacionada con la apariencia física del influencer, sino más bien se debió a que no lo conocía y no consideró necesario bailar con alguien desconocido.

“No acepté un baile de un desconocido. Mi intención no fue hacerle un desplante o humillarlo, no tenía nada que ver con su físico ni nada de eso. No lo tomé en serio, y cuando quiera, podemos conocernos. Le agradecí por respetar mi ‘no’ en ese momento”, contó de manera serena Gina Yangali, quien hasta en ese momento, señaló no tener ningún rencor con Lezama.

Gina Yangali furiosa por los comentarios hechos por Hugo Lezama

No obstante, el semblante de Gina Yangali cambio después de escuchar las declaraciones de Hugo Lezama en el podcast ‘Chocochifle Show’. El crítico de cine realizó comentarios que la actriz consideró ofensivas, insinuando que había sido rechazado por una "fea", lo que muchos interpretaron como una directa alusión a Yangali.

“Payasita quedé, porque hoy veo que él habló básicamente insinuando que soy fea y que una fea lo había choteado. Él no es nuevo en redes, y fue una indirecta bastante clara. Me expuso como tema del momento, si soy bonita o fea. Eso me pareció bajo. No me parece que, en el 2024, una chica te dice que no y tengas que opinar sobre su físico”, compartió la actriz sumamente molesta por el hecho.

¿Cuál fue el comentario de Hugo Lezama que enfureció a Gina Yangali?

Hugo Lezama asistió como invitado al programa de streaming ‘Chocochifle Show’, donde abordó lo sucedido en la fiesta. Aunque al principio no quiso entrar en detalles, mencionó que había caído en las ilusiones generadas por su amigo Carlos Orosco, quien le había garantizado que Gina Yangali quería conocerlo.

Hugo Lezama en el pódcast 'Chocochifle show'. Foto: YouTube.

“Llegó a mí un cadáver exquisito de ciertos requerimientos en cuanto a responder activamente frente a un sonido musical, y ese requerimiento fue un error, un traspapeleo. Yo lo comprendí de cierta manera, y cuando decidí tener agencia sobre ese estímulo, me recibieron con un ‘no’”, expuso en un primer momento el popular ‘Barbas’

Luego, la polémica llegó cuando el influencer, en medio de la conversación, le pregunta a uno de los conductores del podcast si alguna vez una “fea” lo había choteado. “¿Cuántas veces a ti te han negado un encaramiento? ¿Comadres feas te han dicho que no?”, señaló con una sonrisa burlona.