Familiares de tiktoker 'Kevin Autista' denuncian que profesora de la UNSA hostigaba a joven influencer: "Le decía 'enfermo'"

Familia de 'Kevin Autista' realizaron una vigilia a las afueras de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. | Mileria Quispe | Composición LR

Familia de 'Kevin Autista' realizaron una vigilia a las afueras de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. | Mileria Quispe | Composición LR

En plena Navidad, un estudiante universitario y conocido tiktoker, identificado en redes sociales como 'Kevin Autista', se quitó la vida cuando estaba a punto de culminar la carrera de Gestión Pública. Según relataron su madre y amistades, la decisión habría estado vinculada a una respuesta de la institución educativa que lo frustró profundamente, luego de denunciar presuntos maltratos por parte de una docente y asesora de tesis.

De acuerdo con su entorno Kevin no habría encontrado justicia ni respaldo por parte del rector ni de las autoridades del centro de estudios en quienes había depositado su confianza, lo que lo llevó a tomar la fatal decisión. Así lo relató su madre entre lágrimas: “Mamá, tengo una audiencia con el rector porque hay una docente que me dice ‘enfermo’ y me trata mal. Ya te contaré todo, mamita, estoy denunciando”, fueron las palabras que —según indicó— su hijo le manifestó en vida.

“Eso me dijo mi hijo antes de que la UNSA lo apagara”, expresó entre sollozos.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y más de 70 heridos

Tesis de 'Kevin Autista' habría sido rechazada por docente

La tesis de Kevin abordaba el tema del autismo y, según su madre, habría sido rechazada y duramente criticada por su propia asesora de tesis, quien también se desempeñaba como docente. “A mi hijo le decía: ‘¿Acaso tú me vas a enseñar?’ cuando corregía su tesis. Le decía ‘enfermo’ y a sus compañeros les recomendaba que no hagan grupo con él”, denunció.

A pocos días del trágico suceso, decenas de seguidores de Lener Yeferson Choque Laura, conocido en redes como 'Kevin Autista', acompañaron a su madre y hermanos en una jornada de protesta y vigilia. Inicialmente realizaron un plantón frente a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), esperando la presencia del rector, quien nunca acudió.

PUEDES VER: Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Posteriormente, se trasladaron al Poder Judicial para continuar con la protesta y, finalmente, encendieron velas en la Plaza de Armas. Sin embargo, ningún representante de las instituciones involucradas se presentó para brindar respuestas a los familiares, quienes lamentaban la muerte del joven. Durante la manifestación, la madre de Kevin exigió la destitución e investigación de la docente denunciada.

“No voy a permitir que una mujer venga aquí a quitarle la vida a mi hijo. Ella no es nadie. Quiero justicia, me ha arrancado el alma. Que saquen a esa profesora; a mi hijo le decía ‘enfermo’”, manifestó.

Asimismo, la familia exige la devolución del teléfono celular de Kevin, incautado por la Policía el día de su fallecimiento. Según indicaron, el dispositivo contendría información clave, como correos y mensajes, por lo que demandan que no se manipulen las pruebas y advirtieron que denunciarán cualquier irregularidad, incluso ante la propia PNP. Los familiares responsabilizan directamente a una docente de la carrera de Gestión Pública de la UNSA por la muerte de Kevin.

Pronunciamiento de la UNSA ante fallecimiento de 'Kevin Autista'

La Universidad Nacional de San Agustín emitió un comunicado a través de su Oficina de Defensoría Universitaria, en el que señaló que el joven no presentó ninguna solicitud ni denuncia formal por presuntos actos de violencia dentro de la casa de estudios.

Esta versión fue rechazada por la familia. “Rector, ese pronunciamiento es una burla para mi hermano. Sí presentó denuncias. En vida no le hiciste justicia y ahora tampoco. ¿Por qué te ocultas? ¿Por qué solo mandas un comunicado diciendo que mi hermano no hizo nada?”, reclamó una de las hermanas de Kevin.

La familia sostiene que, aunque la Defensoría Universitaria no haya recibido una denuncia formal, Kevin habría acudido a otras instancias superiores, recordando que no es obligatorio denunciar únicamente ante dicha oficina. Por ello, solicitan que se investigue a fondo y que se recabe información de los consejeros estudiantiles, la facultad y el rectorado, a fin de verificar posibles quejas verbales o documentadas.

Actualmente, la docente denunciada continúa laborando con normalidad y la UNSA no ha informado sobre su colaboración con la investigación. Se conoció que un congresista de la República ha oficiado al ministro de Educación solicitando la apertura de una investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.