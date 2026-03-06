HOYSuscripcion LR Focus

FIL Lima 2026 cambia de sede y se realizará en el Centro de Exposiciones Jockey en Surco

Ecuador tendrá una participación especial en el encuentro y contará con presencia destacada de autores durante los 15 días de programación.

Feria Internacional del Libro se realizará en el Jockey Plaza.
Feria Internacional del Libro se realizará en el Jockey Plaza. | Foto: LR

La Feria Internacional del Libro (FIL) se muda y esta vez realizará su trigésima edición en el distrito de Surco. Durante más de una década el evento cultural que congrega a autores, editores, libreros y lectores nacionales e internacionales se llevó a cabo en el Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María. No obstante, en 2026 tendrá lugar en el Jockey Plaza. Para este año, los organizadores prevén que el nuevo espacio brinde mejores condiciones para el desarrollo de la programación y facilite el acceso de los miles de asistentes que participan cada temporada.

En esta oportunidad, Ecuador participará como país invitado de honor. La delegación llegará con escritores, publicaciones recientes y una agenda propia de presentaciones y encuentros con el público con el objetivo de impulsar el intercambio literario y fortalecer el diálogo entre autores de la región.

El recinto contará con más de 200 espacios de exhibición, donde editoriales y librerías del Perú y del extranjero presentarán lanzamientos y colecciones disponibles para los visitantes. El público podrá recorrer distintos stands y encontrar títulos dirigidos a lectores de diversas edades.

Cabe mencionar que la programación incluirá más de 700 actividades abiertas al público. A lo largo de los días se desarrollarán conversaciones con escritores, charlas, talleres y presentaciones artísticas. Desde la Cámara Peruana del Libro señalan que estas iniciativas buscan acercar los textos a nuevos lectores y generar espacios de diálogo entre creadores, editores y quienes participan en el mundo de las letras.

FIL Lima cambia fechas en 2026: inicio se retrasa respecto al año anterior

En comparación con el año pasado, el calendario tendrá un ligero ajuste. En esta ocasión, el inicio se postergará algunos días respecto a la fecha habitual, por lo que la duración total será ligeramente menor.

La Feria Internacional del Libro de Lima – FIL LIMA se ha consolidado en casi tres décadas como la principal plataforma editorial del país. Su primera realización ocurrió en 1995, en el Museo de la Nación, donde participaron cerca de 100 expositores y se ofrecieron alrededor de 40.000 títulos para más de 100.000 visitantes.

Ecuador participará como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro. Foto: Cámara Peruana del Libro

Ecuador participará como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro. Foto: Cámara Peruana del Libro

Jesús María fue sede de la FIL durante 15 años

Posteriormente, la actividad se trasladó a la Feria Internacional del Pacífico, conocida como la 'Feria del Hogar', ubicada en la avenida La Marina, en el distrito de San Miguel, sede que albergó la programación hasta 2005. Luego pasó al Centro de Convenciones del Jockey Plaza y, desde 2010, se instaló en el Parque Próceres de la Independencia.

A lo largo de sus distintas ediciones, la FIL LIMA recibió delegaciones de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Francia, Italia, México, Puerto Rico y Venezuela. En una ocasión especial, la número 24, la programación estuvo dedicada al escritor peruano y Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

