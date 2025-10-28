Un reciente video filtrado en redes sociales expuso la mala relación que existe en la actualidad entre el cantante Carlos Miguel y su padre Carlos Morales, uno de los fundadores del Grupo Guinda. Con el fin de dejar atrás la polémica, el joven intérprete compartió un video para disculparse por haber expuesto su vida familiar. Además, mandó un fuerte mensaje a su hermano Carlos Anthony, quien en la actualidad es el rostro del grupo.

Como se recuerda, Carlos Miguel lanzó duras acusaciones contra su círculo más íntimo. “Yo pensé que mi papá, mis hermanos y mi mamá eran mi familia, pero no. Peor, son mis enemigos. ¿Todo por qué? Porque ellos siempre me menospreciaban, pensaron que nunca iba a ser yo nada. Y como me va bien... ahora me cobran, ¡me quieren cobrar por todas sus canciones!”, se le escucha decir al cantante de cumbia.

En el mismo video, el cantante de ‘Maldito licor’ cuestionó la gestión de Carlos Anthony Morales Alarcón al frente del Grupo Guinda. “Veo que le han dado la oportunidad a mi hermano... Y ahorita yo creo que, en vez que lo haga crecer a Guinda, lo está destruyendo (...) Todo por hacerlo famoso a mi hermano... Me borran de todas las redes sociales”, añadió indignado.

Carlos Miguel desmiente que no quiera pagar regalías a Grupo Guinda



El último lunes 27 de octubre, Carlos Miguel publicó un video para pedir disculpas por haber expuesto sus problemas familiares. “Hace unos días, durante un live de TikTok que estaba destinado a compartir mi nuevo lanzamiento y disfrutar con mis seguidores, también me encontraba celebrando y brindando con amigos que no veía hace un buen tiempo. En el calor del momento, surgió un tema familiar que no tenía previsto discutir públicamente. Me dejé llevar por la indignación y la decepción que he sentido durante mucho tiempo”, dijo.

Con un tono más sosegado, el cantante desmintió haberse negado a pagar regalías a los fundadores del Grupo Guinda y aseguró que su única condición es la formalidad. “Ante esta situación de pedido de una fuerte suma de dinero, solo he pedido que sea mediante un documento legal y notarial para garantizar dicho acuerdo... cosa que las otras partes se están negando”, aseguró.

Carlos Miguel deja fuerte mensaje a su hermano Carlos Anthony



Por otro lado, Carlos Miguel no se retractó de lo que dijo sobre Carlos Anthony, a quien cuestionó por dejar de lado a su padre, fundador del grupo. Todo por ahorrar gastos. “Ante lo indicado que mencioné, que siento que mi hermano está destruyendo a Guinda, no es por celos ni menos por envidia. Lo digo como una opinión personal porque la agrupación de mi padre, el dueño es él, y los demás, cosa que me incluyo, solo hemos sido un complemento”, mencionó. “Así que no uses mis palabras para victimizarte”, añadió.

Asimismo, Carlos Miguel aclaró que cuando dijo que a él no le dieron la oportunidad en Grupo Guinda, se refirió a que no pudo aportar con sus conocimientos a la mejora del grupo. “Quiero dejar en claro que di mis mejores años de mi vida en la agrupación de mi padre, para ser exacto, 27 años de lucha constante, apoyando a mi padre en los peores momentos, desde que los cantantes antiguos renunciaron y le dieron la espalda. Como hijo nunca tuve privilegios. Siempre he aportado a mil como un trabajador más, empezando desde abajo, esmerándome y aprendiendo por mi propia cuenta para cada día mejorar y llegar a ser el orgullo de mi padre”, agregó conmovido.