El anuncio de BTS sobre su próxima gira y nuevo álbum provocó entusiasmo entre seguidores de todo el mundo. La noticia, divulgada el 1 de enero, marca el regreso oficial del grupo tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Los fans peruanos expresaron su esperanza de que Lima sea incluida en el itinerario, dado que en giras anteriores no figuró la capital.

A través de Weverse, los integrantes compartieron cartas manuscritas y mensajes digitales agradeciendo el apoyo durante la pausa grupal. Estas comunicaciones revelaron la fecha de lanzamiento del disco: 20 de marzo de 2026. La reacción en redes fue inmediata, con publicaciones que reflejaban alegría, emoción y anticipación por la posibilidad de un concierto en territorio nacional.

Fans peruanas emocionadas tras regreso de BTS en Perú

El fenómeno global generado por BTS se reflejó en redes sociales, donde mensajes de seguidores peruanos mostraron felicidad y deseo de presenciar al grupo en vivo.

Comentarios como “No puedo creerlo”, “Lista para endeudarme again” y “¡Qué felicidad!” evidencian la emoción que despierta la noticia. La expectativa aumenta ante la confirmación pendiente de fechas y ciudades por parte de BigHit Music.

El regreso de BTS conmueve a nivel mundial

La agencia representante adelantó que la gira será la más ambiciosa desde 2022 y abarcará varios continentes, incluyendo América Latina. Asimismo, el álbum que se publicará el 20 de marzo de 2026 será el primero desde “Proof”, editado en junio de 2022, y marcará el inicio de una nueva etapa para la banda después de estar un buen tiempo separados.

Para los fans de Lima, la posibilidad de un concierto en la ciudad representa un momento histórico, pues permitirá ver en escena a los siete integrantes reunidos, consolidando la relevancia internacional de BTS y anticipando una nueva etapa musical para el septeto.