Espectáculos

Magaly Medina confirma que intentaron venderle pruebas de la polémica familiar de Angie Jibaja hace meses por US$ 3.000

Magaly Medina se pronunció sobre la controversia familiar de Angie Jibaja, quien supuestamente mantuvo una relación con la pareja de su madre, lo que provocó su distanciamiento.

Magaly Medina habló sobre la polémica en la que está envuelta la 'chica de los tatuajes'.
Magaly Medina habló sobre la polémica en la que está envuelta la 'chica de los tatuajes'. | Foto: composición LR/Magaly TV: la firme/Agencia UNO

La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció recientemente sobre la polémica familiar que involucra a la exmodelo Angie Jibaja, quien, según medios chilenos, habría tenido una relación con la pareja de su madre. Este hecho habría provocado una fuerte discusión con su progenitora y sería la principal razón por la que ambas se distanciaron.

En ese contexto, Magaly Medina salió al frente en su programa en vivo y reveló que le ofrecieron pruebas contundentes a cambio de US$3.000, además de la contratación de un abogado. Estas declaraciones sorprendieron a su audiencia, que en los últimos días ha señalado a la popular ‘Chica de los tatuajes’.

PUEDES VER: Angie Jibaja es acusada de tener un romance con la pareja de su madre e irse a vivir con él: "Me pongo mal, me pongo triste"

La cuantiosa oferta que le ofrecieron a Magaly Medina para exponer a Angie Jibaja

Apenas inició la edición de su programa ‘Magaly TV: La firme’, la conductora mostró varias portadas de la prensa chilena sobre el escándalo familiar que involucra a Angie Jibaja. Entre ellas destacó una publicación de la periodista chilena Ceci Gutiérrez, quien difundió la “primicia” sobre lo que habría sucedido entre la exmodelo y la pareja de su madre.

Asimismo, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al revelar que existirían pruebas provenientes de Chile que demostrarían una presunta traición de Angie Jibaja hacia su progenitora. Según explicó, estas evidencias no solo comprometerían la relación familiar, sino que también le habrían sido ofrecidas a cambio de un monto cercano a los US$3.000, lo que provocó un inmediato revuelo entre los televidentes.

PUEDES VER: Madre de Angie Jibaja desmiente que su hija haya iniciado relación con su pareja y anuncia acciones legales

Sin embargo, la periodista de espectáculos afirmó que tanto ella como su equipo de producción rechazaron la propuesta, pues consideraron que el monto era muy elevado y no correspondía a sus estándares para adquirir ese tipo de pruebas.

''Esta información a nosotros y a mi producción nos llegó desde Chile. Nos ofrecieron darnos pruebas al respecto por el módico precio de US$3.000, más la contratación de un abogado. Algo que para mi producción es muy caro y muy fuera de nuestros estándares, digamos, muy fuera del presupuesto que manejamos. Ella (Ceci Gutiérrez) nos dijo que nos iba a mostrar algunos chats donde se evidenciaría lo que estaría pasando en las interioridades'', declaró.

La otra condición de la periodista chilena para ofrecer las presuntas pruebas

Magaly Medina también reveló que otra de las condiciones impuestas por la periodista chilena para entregar las presuntas pruebas era que la producción de la ‘Urraca’ le contratara un abogado en el país sureño, con un monto adicional de US$1.000. En total, la suma ascendía a US$4.000.

No obstante, la conductora reiteró que no contaban con el presupuesto suficiente para adquirir dichas evidencias y sorprendió al admitir que no lograron llegar a un acuerdo.

“Quería que le contratáramos un abogado allá en Chile, lo que nos costaba un total de US$1.000 adicionales. Eran US$4.000 con los que no contábamos. La comunicación con esta persona —que aseguraba pertenecer al entorno familiar de Angie— se rompió porque no quiso vender la información. Nosotros no la publicamos porque no llegamos a un acuerdo; no teníamos el dinero y nunca tuvimos una prueba en nuestras manos. Por eso jamás difundimos ningún chisme ni información al respecto”, sentenció.

