Durante su llegada al Perú, Angie Jibaja brindó declaraciones a un conocido podcast en el que abordó diferentes temas sobre su vida personal, entre ellos, su relación con sus dos últimos hijos. Fue ahí donde la popular 'Chica de los tatuajes' agradeció públicamente a Romina Gachoy, actual pareja del padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, por haber sido una pieza clave en el reencuentro con los menores. La exmodelo calificó el momento como "el día más importante de mi vida" y aseguró que, gracias a la gestión de la uruguaya, pudo retomar la comunicación y finalmente ver a sus hijos.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo, súper emotivo”, señaló Jibaja, visiblemente conmovida. Aunque precisó que no puede hablar del tema a profundidad, confesó que el encuentro le devolvió la tranquilidad: “Después de que los vi, dormí toda la noche. No dormía así hace mucho tiempo”.

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy

Durante su participación en el podcast 'Por no decirlo', Angie Jibaja sorprendió al reconocer y destacar el papel que Romina Gachoy asumió en la crianza de sus hijos, así como la responsabilidad que ello conlleva. “Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó siendo muy joven. A pesar de todo lo que hemos pasado, yo siempre la he admirado y le tengo mucha ternura. Estar en el lugar donde ella está no es fácil”, afirmó, dejando de lado las diferencias que ambas protagonizaron en el pasado.

Asimismo, la exmodelo aseguró que su mayor anhelo era reencontrarse con sus hijos, a quienes no veía desde hace cinco años. Por ello, volver a verlos fue un sueño hecho realidad y agradeció una vez más la disposición de Romina para hacerlo posible. En redes sociales, los usuarios aplaudieron que Jibaja se muestre con un semblante más recuperado y con una actitud serena, como no se le veía desde hace mucho tiempo.

¿Qué dijo Romina Gachoy?

Sin embargo, durante la mañana del viernes 19 de diciembre, Romina Gachoy brindó detalles del reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos, a quienes no veía desde hace cuatro años. Según contó la uruguaya, la popular ‘Chica de los tatuajes’ decepcionó a los menores luego de realizar comentarios en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial entre Gachoy y Jean Paul Santa María, padre de los niños.

Como se recuerda, los hijos de Angie Jibaja son criados por su padre, Jean Paul Santa María, y su actual esposa, la modelo uruguaya Romina Gachoy, quienes han asumido el rol de figuras parentales en su día a día. Por ello, ‘La nena de la cumbia’ reveló que le pidió encarecidamente a la actriz peruana que actuara de manera responsable; sin embargo, aseguró que volvió a decepcionar a los menores con sus publicaciones en redes.