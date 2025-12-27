HOYSuscripcion LR Focus

Luto en la cumbia peruana: quién fue Dennys Quevedo, 'La Pluma Dorada' y su trayectoria en la música sanjuanera

Dennys Quevedo, conocido como “La Pluma Dorada”, marcó un antes y un después en la cumbia peruana; descubre quién fue y por qué dejó huella.

Conoce quién fue Dennys Quevedo, “La Pluma Dorada”, y su trayectoria en la música sanjuanera.
Conoce quién fue Dennys Quevedo, "La Pluma Dorada", y su trayectoria en la música sanjuanera.

La cumbia peruana se encuentra de luto tras la muerte de Dennys Quevedo, conocido como “La Pluma Dorada”. Su talento y contribuciones al género lo consolidaron como un referente en la música sanjuanera. Reconocido por su talento como compositor, escribió temas icónicos como “Corazón herido”, “Quisiera olvidarme de ti” y “Me duele mi corazón”.

Dennys Quevedo nació el 22 de febrero de 1988 y dedicó su vida a la cumbia peruana. Gracias a su creatividad, logró que agrupaciones como 'Zafiro Sensual' y 'Pluma Dorada' se consolidaran en el norte del país. Además de componer, se destacó como arreglista y director, dejando una huella imborrable en el género.

PUEDES VER: Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: 'Tan joven, que pena'

lr.pe

Última publicación y reacciones de fans

El repentino fallecimiento de Quevedo, ocurrido el sábado 27 de diciembre a los 37 años, sorprendió a seguidores y colegas. Su última publicación en redes sociales se viralizó rápidamente, generando comentarios cargados de emoción.

Usuarios escribieron mensajes como: “Tan joven, qué pena”, “Vuela alto, La Pluma Dorada” y “Llore muchas veces con su música, QEPD Dennys Quevedo”, demostrando el impacto que tuvo en la cumbia peruana y la vida de sus seguidores.

Luto en la cumbia peruana y homenaje de colegas

Corazón Serrano, una de las agrupaciones más reconocidas del género, manifestó su dolor públicamente. A través de redes sociales expresaron solidaridad con la familia y los integrantes de Zafiro Sensual.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento”, indicaron en un emotivo mensaje.

PUEDES VER: ¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

lr.pe

¿De qué falleció Dennys Quevedo?

Según medios regionales, Quevedo habría fallecido por un presunto paro cardíaco en la madrugada del sábado 27 de diciembre. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por sus familiares.

El velatorio se realizará de manera estrictamente privada, al cual asistirán únicamente familiares y allegados cercanos, respetando la intimidad de los más próximos al destacado compositor y director.

