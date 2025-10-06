HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos
Nelly Rossinelli se indigna tras mensaje de Dina Boluarte sobre paro de transportistas: "Estamos hartos"

Conductora criticó a la presidenta Boluarte y exigió medidas urgentes sobre el incremento de la extorsión en el sector transporte.

"La está buscando la NASA señora presidenta", reaccionó con ironía Rossinelli.
"La está buscando la NASA señora presidenta", reaccionó con ironía Rossinelli. | Foto: composición LR/ Andina

La conductora de televisión Nelly Rossinelli emitió un contundente mensaje hacia el Gobierno central sobre el paro de transportistas en Lima y Callao. Así mismo, mostró su preocupación por cientos de conductores que temen por su vida. De esta forma, la influencer y otros artistas, como Anahí de Cárdenas, no fueron ajenos a la problemática y exigieron la toma de acciones ante el incremento de las extorsiones.

Nelly Rossinelli critica mensaje de Dina Boluarte: "Estamos hartos de las muertes diarias"

Como se sabe, este lunes 6 de octubre se acataron varias movilizaciones, promovidas por gremios de transporte, en búsqueda de acción por parte de las autoridades ante las sucesivas muertes de choferes a manos de sicarios. Nelly Rossinelli alzó su voz a través de sus redes sociales.

“Perú, país hermoso donde vivimos orgullosos de nuestra gastronomía. Perú, país donde matan a los conductores, que podría ser tu padre, tu esposo, tu hijo, por no pagar cupo. Donde nadie quiere poner un negocio por miedo a la extorsión. Donde las madres no sabemos si nuestros hijos regresarán vivos a casa. ¿Qué esperan los poderes del Estado, cuya labor principal es brindarnos seguridad en nuestra propia tierra?”, resaltó.

De otro lado, se refirió al polémico comentario de la presidenta Dina Boluarte, quien minimizó la protesta de los conductores peruanos y les recomendó no "abrir los mensajes ni llamadas" que reciben por parte de los delincuentes. "La está buscando la NASA señora presidenta. Yo creo que eso no se le había ocurrido a los choferes, esa era la solución", comentó con sarcasmo.

Por último, la exjurado de 'El gran chef famosos' recalcó su molestia y enfatizó que se debe buscar una solución. "Estamos hartos de muertes diarias. Estamos hartos de que nuestros transportistas no sepan si pueden regresar vivos a casa", indicó en Instagram.

