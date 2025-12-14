Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026
La presentadora de televisión estará junto a las figuras Ricardo Rondón, Santi Lesmes, Michelle Soifer y Fernando Díaz. Su incorporación fue anunciada durante la preventa de Latina para 2026.
Nelly Rossinelli será el nuevo jale del magazine matutino 'Arriba mi gente' de Latina Televisión para el próximo año. El anuncio fue presentado durante la preventa de Latina 2026 y difundido a través las principales redes sociales del medio. La popular 'Mamá de los pericotitos' compartirá el mismo set con los conductores Ricardo Rondón, Santi Lesmes, Michelle Soifer y Fernando Díaz.
Con dicha incorporación el magazine buscará ampliar a su público televidente y la propuesta de entretenimiento. Como se conoce, anteriormente Nelly estuvo en la conducción del sintonizado 'El gran chef famosos' junto a Javier Masías y Giacomo Bocchio, y hace unos meses se estrenó su propio programa de cocina '¿Cuál es tu pedido?' por Latina.
Cabe indicar que tanto Rondón, como Soifer, fueron también incorporados al programa en el mes de octubre, tras la cancelación de 'Ponte en la cola'.
Nelly Rossinelli se integra al programa ‘Arriba mi gente’ de Latina
En el video presentación de la preventa 2026, la conductora envía un mensaje dirigido a las familias peruanas, a la vez que denota su singular carisma para la conducción; un aspecto conocido por parte del público. "Este 2026 somos mi gente, porque la cocina se prende para toda mi gente", expresó eufóricamente.
Durante la grabación también aparecen los otros cuatro presentadores, quienes junto a Nelly concluyen al grito de, "¿Nelly Rossinelli? ¡Arriba mi gente!". Por el momento, Latina Televisión no ha brindado más de detalles sobre la incorporación, sin embargo, se conoce que el espacio que será conducido por Rossinelli estará ligado a la cocina.