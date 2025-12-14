HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026

La presentadora de televisión estará junto a las figuras Ricardo Rondón, Santi Lesmes, Michelle Soifer y Fernando Díaz. Su incorporación fue anunciada durante la preventa de Latina para 2026. 

‘Arriba mi gente’ suma a Nelly Rossinelli en su elenco para 2026. Foto: Composición LR
‘Arriba mi gente’ suma a Nelly Rossinelli en su elenco para 2026. Foto: Composición LR

Nelly Rossinelli será el nuevo jale del magazine matutino 'Arriba mi gente' de Latina Televisión para el próximo año. El anuncio fue presentado durante la preventa de Latina 2026 y difundido a través las principales redes sociales del medio. La popular 'Mamá de los pericotitos' compartirá el mismo set con los conductores Ricardo Rondón, Santi Lesmes, Michelle Soifer y Fernando Díaz.

Con dicha incorporación el magazine buscará ampliar a su público televidente y la propuesta de entretenimiento. Como se conoce, anteriormente Nelly estuvo en la conducción del sintonizado 'El gran chef famosos' junto a Javier Masías y Giacomo Bocchio, y hace unos meses se estrenó su propio programa de cocina '¿Cuál es tu pedido?' por Latina.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cabe indicar que tanto Rondón, como Soifer, fueron también incorporados al programa en el mes de octubre, tras la cancelación de 'Ponte en la cola'.

PUEDES VER: Karina Rivera y María Pía Copello reaparecen juntas tras 25 años en nuevo canal de streaming: "Nunca nos dejaron juntarnos"

lr.pe

Nelly Rossinelli se integra al programa ‘Arriba mi gente’ de Latina

En el video presentación de la preventa 2026, la conductora envía un mensaje dirigido a las familias peruanas, a la vez que denota su singular carisma para la conducción; un aspecto conocido por parte del público. "Este 2026 somos mi gente, porque la cocina se prende para toda mi gente", expresó eufóricamente.

Durante la grabación también aparecen los otros cuatro presentadores, quienes junto a Nelly concluyen al grito de, "¿Nelly Rossinelli? ¡Arriba mi gente!". Por el momento, Latina Televisión no ha brindado más de detalles sobre la incorporación, sin embargo, se conoce que el espacio que será conducido por Rossinelli estará ligado a la cocina.

Notas relacionadas
Nelly Rossinelli se indigna tras mensaje de Dina Boluarte sobre paro de transportistas: "Estamos hartos"

Nelly Rossinelli se indigna tras mensaje de Dina Boluarte sobre paro de transportistas: "Estamos hartos"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli confunde a 'Cachín' con Carlos Carlín durante su 'casting' en 'Yo soy': "Qué, ¿así es?"

Nelly Rossinelli confunde a 'Cachín' con Carlos Carlín durante su 'casting' en 'Yo soy': "Qué, ¿así es?"

LEER MÁS
Giacomo Bocchio y su emotiva reacción tras ser recordado por Nelly Rossinelli en el último programa de ‘El gran chef famosos’

Giacomo Bocchio y su emotiva reacción tras ser recordado por Nelly Rossinelli en el último programa de ‘El gran chef famosos’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

LEER MÁS
Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

LEER MÁS
Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS
Yaco Eskenazi confiesa que se asustó al estar detenido en comisaría: “Tuve que llamar a mi papá”

Yaco Eskenazi confiesa que se asustó al estar detenido en comisaría: “Tuve que llamar a mi papá”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025