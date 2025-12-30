HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Carlos Álvarez se retira de la comedia para dedicarse a postular a la presidencia, pero no descarta reencuentro con Jorge Benavides

“Yo encantado”, declaró Carlos Álvarez sobre una posible reunión de despedida con su excompañero de 'El especial del humor', Jorge Benavides. El comediante se dedicará de lleno a su postulación presidencial.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez fueron la dupla de oro de la comedia peruana con 'El especial del humor'.
Jorge Benavides y Carlos Álvarez fueron la dupla de oro de la comedia peruana con 'El especial del humor'. | Foto: Facebook

Carlos Álvarez vive una etapa crucial en su trayectoria. Tras oficializar su precandidatura presidencial en Perú por el partido País para Todos, el reconocido humorista anunció que iniciará su retiro de los escenarios. La despedida estará marcada por un show con el que pondrá fin a más de tres décadas dedicadas a la comedia.

En paralelo, el ingreso de Jorge Benavides a Panamericana TV luego del emotivo final de 'JB en ATV' motivó un mensaje de respaldo de Álvarez, quien no dudó en manifestarle su total respaldo en esta nueva etapa a su icónica dupla de 'El especial del humor' y no descartó un reencuentro.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

lr.pe

Carlos Álvarez se despide de los escenarios para dedicarse a su postulación presidencial

“Desde el sábado 10 (de enero) empieza algo que nunca imaginé: el inicio de la despedida de mi carrera artística", declaró Carlos Álvarez en una entrevista con Trome. Ese día se estrenará 'Un comercial y regreso', espectáculo teatral en La Estación de Barranco que marcará el comienzo de su retiro de los escenarios, con el objetivo de enfocarse plenamente en su precandidatura presidencial por el partido País para Todos.

El también productor aclaró que no sabe si se trata de un adiós definitivo; sin embargo, lo cierto es que la gira representa un punto de inflexión en su trayectoria. Recordamos que su carrera en el humor comenzó en 1983, cuando, con apenas 19 años, debutó en el programa 'Trampolín a la fama', transmitido por Panamericana Televisión bajo la conducción del recordado Augusto Ferrando.

PUEDES VER: Jorge Benavides confiesa cómo es el trabajo con su esposa ante los coqueteos con invitadas durante grabaciones

lr.pe

"Yo encantado": Carlos Álvarez sobre posible reencuentro con Jorge Benavides

En esa línea, Carlos Álvarez felicitó a Jorge Benavides por su llegada a Panamericana Televisión. Pese a las versiones que en el pasado señalaron rivalidades, el humorista descartó cualquier especulación y dejó en claro su respaldo al ingreso de JB al canal donde él mismo inició su carrera. "Mis mejores deseos para él en su nueva etapa y ahora que está en Panamericana, que fue el canal donde yo nací", expresó.

Además, en el contexto de su retiro de los escenarios, Álvarez no cerró la puerta a un reencuentro con su excompañero de 'El especial del humor', posibilidad que sus seguidores esperan desde hace años. "¿Si podría hacer un último reencuentro con Jorge como despedida? Bueno, ahora que está en Panamericana Televisión y si me invita a su programa, yo encantado. Fui varias veces a su programa de invitado y nos fue muy bien en el rating", sentenció.

Notas relacionadas
Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

LEER MÁS
Jorge Benavides confiesa cómo es el trabajo con su esposa ante los coqueteos con invitadas durante grabaciones

Jorge Benavides confiesa cómo es el trabajo con su esposa ante los coqueteos con invitadas durante grabaciones

LEER MÁS
Jorge Benavides revela delicado estado de salud de ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje al actor cómico: “Si existen los milagros…”

Jorge Benavides revela delicado estado de salud de ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje al actor cómico: “Si existen los milagros…”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

LEER MÁS
Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: “Tan joven, que pena”

Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: “Tan joven, que pena”

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Concierto gratuito de Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson de 'Yo soy', terminó en desorden y largas filas

Concierto gratuito de Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson de 'Yo soy', terminó en desorden y largas filas

LEER MÁS
Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Espectáculos

Fans lloran de la emoción al ver a Gabriela Villanueva, imitadora peruana de Michael Jackson, en concierto en vivo

Pamela López ironiza en evento por la deuda de S/80.000 de Christian Cueva: “Justo para pagar a mi madrecita”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

César Briceño Valdivia, nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025