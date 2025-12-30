Jorge Benavides y Carlos Álvarez fueron la dupla de oro de la comedia peruana con 'El especial del humor'. | Foto: Facebook

Carlos Álvarez vive una etapa crucial en su trayectoria. Tras oficializar su precandidatura presidencial en Perú por el partido País para Todos, el reconocido humorista anunció que iniciará su retiro de los escenarios. La despedida estará marcada por un show con el que pondrá fin a más de tres décadas dedicadas a la comedia.

En paralelo, el ingreso de Jorge Benavides a Panamericana TV luego del emotivo final de 'JB en ATV' motivó un mensaje de respaldo de Álvarez, quien no dudó en manifestarle su total respaldo en esta nueva etapa a su icónica dupla de 'El especial del humor' y no descartó un reencuentro.

Carlos Álvarez se despide de los escenarios para dedicarse a su postulación presidencial

“Desde el sábado 10 (de enero) empieza algo que nunca imaginé: el inicio de la despedida de mi carrera artística", declaró Carlos Álvarez en una entrevista con Trome. Ese día se estrenará 'Un comercial y regreso', espectáculo teatral en La Estación de Barranco que marcará el comienzo de su retiro de los escenarios, con el objetivo de enfocarse plenamente en su precandidatura presidencial por el partido País para Todos.

El también productor aclaró que no sabe si se trata de un adiós definitivo; sin embargo, lo cierto es que la gira representa un punto de inflexión en su trayectoria. Recordamos que su carrera en el humor comenzó en 1983, cuando, con apenas 19 años, debutó en el programa 'Trampolín a la fama', transmitido por Panamericana Televisión bajo la conducción del recordado Augusto Ferrando.

"Yo encantado": Carlos Álvarez sobre posible reencuentro con Jorge Benavides

En esa línea, Carlos Álvarez felicitó a Jorge Benavides por su llegada a Panamericana Televisión. Pese a las versiones que en el pasado señalaron rivalidades, el humorista descartó cualquier especulación y dejó en claro su respaldo al ingreso de JB al canal donde él mismo inició su carrera. "Mis mejores deseos para él en su nueva etapa y ahora que está en Panamericana, que fue el canal donde yo nací", expresó.

Además, en el contexto de su retiro de los escenarios, Álvarez no cerró la puerta a un reencuentro con su excompañero de 'El especial del humor', posibilidad que sus seguidores esperan desde hace años. "¿Si podría hacer un último reencuentro con Jorge como despedida? Bueno, ahora que está en Panamericana Televisión y si me invita a su programa, yo encantado. Fui varias veces a su programa de invitado y nos fue muy bien en el rating", sentenció.