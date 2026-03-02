Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

El exescolta de José Jerí, el agente policial Heriberto Jara tiene una investigación desde el 2020. | Foto: composición LR/ Congreso/ Punto Final

El exescolta del expresidente interino José Jerí, el agente policial Heriberto Jara tiene una investigación desde el 2020. | Foto: composición LR/ Congreso/ Punto Final

El exescolta del expresidente interino José Jerí, el efectivo policial Heriberto Jara Vilca, afrontará un juicio oral por presuntamente integrar la organización criminal Las bebés de Lima Norte, dedicada a la explotación sexual, según reveló el programa Punto Final.

Las investigaciones del Ministerio Público, iniciadas en 2020, señalan que Jara Vilca —conocido bajo el alias de 'Norteño'— formaría parte de la banda criminal mencionada. Esta agrupación operaba en diversos distritos de la capital con una red de prostitución de mujeres.

Exescolta de José Jerí será llevado a juicio oral acusado de pertenecer a banda criminal

Al momento de los hechos investigados, Jara Vilca era un policía en actividad y miembro del Grupo Terna. A pesar de la gravedad de las imputaciones, el agente logró escalar en la jerarquía de seguridad hasta convertirse en el custodio principal de José Jerí durante su mandato, acompañándolo en todas sus actividades oficiales y protegiendo su integridad física.

En declaraciones para el dominical, Jara Vilca aseguró que el proceso en su contra había sido archivado hace dos años. Sin embargo, la Fiscalía especializada contra la trata de personas desmintió esta versión. No lo han absuelto y confirmaron que el caso sigue vigente y que el exescolta ha sido incluido en el pedido de juicio, acusado del supuesto delito de pertenencia a la banda criminal.

"El caso ya pasó hace cuatro años y está en archivo como hace dos años. Ya está camino al archivamiento, estoy esperando la notificación no más. Se me ha investigado y finalmente se ha comprobado que no hay nada. Todo ha sido de una manera arbitraria", indicó.

La entidad concluyó que Jara Vilca habría colaborado con María Alejandrina Galoc Gaslac, alias 'La China', cabecilla de Las Bebés del Cono Norte. Según la investigación, en agosto del 2020, la líder criminal captó a Jara y a otros dos policías para obtener protección y beneficios que permitieran la continuidad de sus actividades ilícitas, y evitar así intervenciones en sus negocios clandestinos.

Consultado sobre el tema, el expresidente Jerí tomó distancia de la situación legal de su excolaborador. El exmandatario afirmó desconocer los antecedentes de Jara Vilca y argumentó que él no es quien designa a su seguridad, y que la selección del personal de seguridad recae en las instituciones correspondientes, como la Dirección de Seguridad del Estado (DIRSEG).

"Se entiende que si continúa en servicio es porque la investigación que mencionan no ha concluido o no se ha determinado algún vínculo de responsabilidad, porque si sigue todavía en servicio es porque no ha sido dado de baja", indicó Jerí.

Por su parte, la DIRSEG, liderada por el general Leonardo Ugaz, evitó pronunciarse oficialmente tras cancelar una entrevista programada con el medio periodístico.