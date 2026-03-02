El juzgado de Familia de Sullana que despacha el juez Anthony Ramírez Macalupú dispuso cincuenta dias de internamiento preventivo en el Centro Juvenil "Miguel Grau" de Piura a dos hermanos de 14 y 16 años como presuntos coautores de la infracción a la ley penal del delito de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de una joven de 21 años.

Los adolescentes de iniciales B.C.C (16) y M.C.C.C (14) el pasado 25 de febrero fueron intervenidos por efectivos de la comisaría El Obrero, luego que arrebataron un celular a una joven que estaba en una moto tras amenazarla con un pico de una botella, la cual se enfrentó con uno de ellos y pudo recuperar su equipo telefónico.

El magistrado promovió la acción penal y ha programado una audiencia única para el 13 del presente donde prestarán declaración ambos menores y procederá a declararlos responsables o absolverlos. Cabe indicar que el mayor de los menores tiene un proceso por robo agravado en trámite.