Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años
El juzgado de Familia de Sullana dictó 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años por un intento de robo agravado a una joven de 21 años.
El juzgado de Familia de Sullana que despacha el juez Anthony Ramírez Macalupú dispuso cincuenta dias de internamiento preventivo en el Centro Juvenil "Miguel Grau" de Piura a dos hermanos de 14 y 16 años como presuntos coautores de la infracción a la ley penal del delito de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de una joven de 21 años.
Los adolescentes de iniciales B.C.C (16) y M.C.C.C (14) el pasado 25 de febrero fueron intervenidos por efectivos de la comisaría El Obrero, luego que arrebataron un celular a una joven que estaba en una moto tras amenazarla con un pico de una botella, la cual se enfrentó con uno de ellos y pudo recuperar su equipo telefónico.
El magistrado promovió la acción penal y ha programado una audiencia única para el 13 del presente donde prestarán declaración ambos menores y procederá a declararlos responsables o absolverlos. Cabe indicar que el mayor de los menores tiene un proceso por robo agravado en trámite.