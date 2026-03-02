HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años

El juzgado de Familia de Sullana dictó 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años por un intento de robo agravado a una joven de 21 años.

Los menores, identificados como B.C.C. (16) y M.C.C.C. (14), fueron aprehendidos tras amenazar a la víctima. Fuente: Difusión.
Los menores, identificados como B.C.C. (16) y M.C.C.C. (14), fueron aprehendidos tras amenazar a la víctima. Fuente: Difusión.

El juzgado de Familia de Sullana que despacha el juez Anthony Ramírez Macalupú dispuso cincuenta dias de internamiento preventivo en el Centro Juvenil "Miguel Grau" de Piura a dos hermanos de 14 y 16 años como presuntos coautores de la infracción a la ley penal del delito de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de una joven de 21 años.

Los adolescentes de iniciales B.C.C (16) y M.C.C.C (14) el pasado 25 de febrero fueron intervenidos por efectivos de la comisaría El Obrero, luego que arrebataron un celular a una joven que estaba en una moto tras amenazarla con un pico de una botella, la cual se enfrentó con uno de ellos y pudo recuperar su equipo telefónico.

El magistrado promovió la acción penal y ha programado una audiencia única para el 13 del presente donde prestarán declaración ambos menores y procederá a declararlos responsables o absolverlos. Cabe indicar que el mayor de los menores tiene un proceso por robo agravado en trámite.

Notas relacionadas
Lluvias en Perú EN VIVO: Gobierno declaró el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones ante la llegada de El Niño Costero

Lluvias en Perú EN VIVO: Gobierno declaró el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones ante la llegada de El Niño Costero

LEER MÁS
Este es el desierto más grande del Perú: tiene una extensión de 5.000 km² y albergan cerca de 12 especies vegetales

Este es el desierto más grande del Perú: tiene una extensión de 5.000 km² y albergan cerca de 12 especies vegetales

LEER MÁS
Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 21, 16 y 13 años de cárcel a sujetos por delito de extorsión

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 21, 16 y 13 años de cárcel a sujetos por delito de extorsión

LEER MÁS
Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

LEER MÁS
Supervisan el desarrollo de audiencias en juzgados penales de emergencia de Piura

Supervisan el desarrollo de audiencias en juzgados penales de emergencia de Piura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Detonan explosivo en el frontis de la farmacia Inkafarma en la urbanización Monserrate de Trujillo

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

Jefe de la ODANC del Santa intensifica acciones de control durante el periodo vacacional

Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025