HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
Espectáculos

Austin Palao es nominado como uno de los rostros más guapos del 2025: se enfrentará a Oliver Sonne, Diego Rodríguez Doig y más

¡El modelo Austin Palao regresa al concurso mundial de TC Candler! Anteriormente ya se ubicó entre los 20 más guapos, pero esta vez deberá competir contra otros peruanos como Oliver Sonne y Diego Rodríguez Doig.

Los resultados de la nominación de Austin Palao y Oliver Sonne serán anunciados por TC Candler al final del año.
Los resultados de la nominación de Austin Palao y Oliver Sonne serán anunciados por TC Candler al final del año. | Foto: composición LR/TC Candler

Austin Palao vuelve a poner el nombre del Perú en lo alto del radar internacional. El modelo e influencer ha sido nominado por TC Candler como uno de los rostros más guapos del mundo en su edición 2025, una distinción que lo ubica junto a figuras de Hollywood como Chris Hemsworth —el flamante ganador del año pasado—, ídolos de Asia y otras estrellas de talla internacional. Su aparición en la lista no solo confirma su proyección global, también lo convierte en uno de los pocos peruanos que ha logrado destacar en este ranking de belleza.

La noticia fue confirmada en septiembre a través de la cuenta oficial de TC Candler y marca el regreso del exchico reality a la competencia. Este año, compartirá nominación con otros representantes peruanos, Este año, compartirá nominación con otros representantes peruanos como el también otrora participante de 'Esto es guerra', Diego Rodríguez Doig, y por primera vez el futbolista peruano-danés Oliver Sonne, en una edición que promete ser una de las más diversas y reñidas hasta la fecha.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD
Austin Palao nominado como rostro más guapo del 2025 por TC Candler. Foto: TC Candler

Austin Palao nominado como rostro más guapo del 2025 por TC Candler. Foto: TC Candler

PUEDES VER: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

lr.pe

Austin Palao nominado como uno de los rostros más guapos del 2025

La nominación de Austin Palao por TC Candler como uno de los rostros más guapos del mundo 2025 no es nueva: en 2022 emocionó a los peruanos al ubicarse en el puesto 13, por encima de figuras como David Beckham, Harry Styles y Tom Holland. Este año, el hijo de Steve Palao competirá nuevamente en una edición que reúne a personalidades como Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Niki de ENHYPEN y Changbin de Stray Kids, quienes suelen ocupar destacados puestos del ranking.

El exintegrante de 'Esto es guerra' ha consolidado su carrera como modelo y artista. Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores y no solo muestra facetas de su vida personal, sino que también se luce en colaboraciones con marcas como Armani.

Austin Palao se ubicó en el puesto 13 del ranking de TC Candler en 2022. Foto: TC Candler

Austin Palao se ubicó en el puesto 13 del ranking de TC Candler en 2022. Foto: TC Candler

PUEDES VER: Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

lr.pe

Perú gana terreno en el ranking global de belleza de TC Candler

Austin, hermano de Said Palao, también se enfrentará a otros peruanos como Diego Rodríguez Doig, influencer y modelo que también ha sido nominado en ediciones anteriores, y Oliver Sonne, defensor de la selección peruana, cuya inclusión ha generado entusiasmo entre los seguidores del fútbol.

La presencia de peruanos en el ranking de TC Candler no es mayoritaria, pero ha cobrado fuerza en los últimos años. Andrés Wiese ha sido nominado en múltiples ediciones como uno de los rostros más guapos del mundo, así como Hugo García y Beto Da Silva. Además, figuras como Luciana Fuster (exMiss Grand International), Mayra Goñi e Ivana Yturbe también han sido incluidas por la organización en la versión femenina del top 100.

Oliver Sonne nominado como rostro más guapo del 2025 por TC Candler. Foto: TC Candler

Oliver Sonne nominado como rostro más guapo del 2025 por TC Candler. Foto: TC Candler

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El ranking de TC Candler, que se publica desde 1990, busca destacar la belleza desde una perspectiva global, considerando diversidad cultural, impacto mediático y presencia internacional. Aunque no se trata de un certamen tradicional, su influencia en redes sociales y medios es considerable. Las votaciones están abiertas al público y se realizan a través de las plataformas digitales del proyecto, con mayores posibilidades para miembros suscritos.

Notas relacionadas
Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió matrimonio en Escocia

Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió matrimonio en Escocia

LEER MÁS
Quién es Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli que es señalada como causa de su separación de Milett Figueroa

Quién es Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli que es señalada como causa de su separación de Milett Figueroa

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

LEER MÁS
Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: "Estábamos en problemas"

Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: "Estábamos en problemas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Espectáculos

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota