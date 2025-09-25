Los resultados de la nominación de Austin Palao y Oliver Sonne serán anunciados por TC Candler al final del año. | Foto: composición LR/TC Candler

Austin Palao vuelve a poner el nombre del Perú en lo alto del radar internacional. El modelo e influencer ha sido nominado por TC Candler como uno de los rostros más guapos del mundo en su edición 2025, una distinción que lo ubica junto a figuras de Hollywood como Chris Hemsworth —el flamante ganador del año pasado—, ídolos de Asia y otras estrellas de talla internacional. Su aparición en la lista no solo confirma su proyección global, también lo convierte en uno de los pocos peruanos que ha logrado destacar en este ranking de belleza.

La noticia fue confirmada en septiembre a través de la cuenta oficial de TC Candler y marca el regreso del exchico reality a la competencia. Este año, compartirá nominación con otros representantes peruanos, Este año, compartirá nominación con otros representantes peruanos como el también otrora participante de 'Esto es guerra', Diego Rodríguez Doig, y por primera vez el futbolista peruano-danés Oliver Sonne, en una edición que promete ser una de las más diversas y reñidas hasta la fecha.

Austin Palao nominado como rostro más guapo del 2025 por TC Candler. Foto: TC Candler

Austin Palao nominado como uno de los rostros más guapos del 2025

La nominación de Austin Palao por TC Candler como uno de los rostros más guapos del mundo 2025 no es nueva: en 2022 emocionó a los peruanos al ubicarse en el puesto 13, por encima de figuras como David Beckham, Harry Styles y Tom Holland. Este año, el hijo de Steve Palao competirá nuevamente en una edición que reúne a personalidades como Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Niki de ENHYPEN y Changbin de Stray Kids, quienes suelen ocupar destacados puestos del ranking.

El exintegrante de 'Esto es guerra' ha consolidado su carrera como modelo y artista. Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores y no solo muestra facetas de su vida personal, sino que también se luce en colaboraciones con marcas como Armani.

Austin Palao se ubicó en el puesto 13 del ranking de TC Candler en 2022. Foto: TC Candler

Perú gana terreno en el ranking global de belleza de TC Candler

Austin, hermano de Said Palao, también se enfrentará a otros peruanos como Diego Rodríguez Doig, influencer y modelo que también ha sido nominado en ediciones anteriores, y Oliver Sonne, defensor de la selección peruana, cuya inclusión ha generado entusiasmo entre los seguidores del fútbol.

La presencia de peruanos en el ranking de TC Candler no es mayoritaria, pero ha cobrado fuerza en los últimos años. Andrés Wiese ha sido nominado en múltiples ediciones como uno de los rostros más guapos del mundo, así como Hugo García y Beto Da Silva. Además, figuras como Luciana Fuster (exMiss Grand International), Mayra Goñi e Ivana Yturbe también han sido incluidas por la organización en la versión femenina del top 100.

Oliver Sonne nominado como rostro más guapo del 2025 por TC Candler. Foto: TC Candler

El ranking de TC Candler, que se publica desde 1990, busca destacar la belleza desde una perspectiva global, considerando diversidad cultural, impacto mediático y presencia internacional. Aunque no se trata de un certamen tradicional, su influencia en redes sociales y medios es considerable. Las votaciones están abiertas al público y se realizan a través de las plataformas digitales del proyecto, con mayores posibilidades para miembros suscritos.