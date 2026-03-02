HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Mansoureh Khojasteh, esposa de Alí Jamenei, murió tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán

De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, la cónyuge del fallecido ayatolá se encontraba en estado de coma desde el primer bombardeo ordenado por la Casa Blanca contra Teherán.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh se casó en 1964 con Alí Jamenei.
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh se casó en 1964 con Alí Jamenei. | Composición LR

Los medios de República Islámica de Irán informaron que la esposa del fallecido Alí Jamenei murió este lunes 2 de marzo de 2026 debido a las heridas sufridas en el ataque lanzado el sábado 28 por Estados Unidos e Israel contra Teherán. De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, la cónyuge Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh se encontraba en estado de coma desde el atentado.

Los reportes de la agencia de noticias Fars puntualizaron que el ayatolá pereció junto a otros familiares. Entre los occisos se encontrarían su hija, yerno, nuera y nieta. Hasta el momento, siguen sin revelarse oficialmente los nombres exactos de las otras víctimas. Tampoco se divulgaron detalles adicionales sobre el lugar preciso ni las circunstancias del hecho.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

Perfil discreto

Khojasteh Bagherzadeh se casó en 1964 con Jamenei y tuvieron seis hijos: Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra y Hoda. A pesar del cargo del ayatolá, la mujer de 79 años se mantuvo alejada del ámbito público. Medios internacionales precisaron que tenía escasa exposición mediática y no participaba en ceremonias oficiales ni en actos de Estado.

Dicha ausencia motivó a analistas a calificar a Khojasteh como la "mujer invisible" del liderazgo iraní. Nació en 1947 en el seno de una respetada familia de comerciantes. Su padre, Mohammad Esmaeil Khojasteh Bagherzadeh, fue un reconocido empresario de Mashhad. Además, su hermano Hassan Khojasteh Bagherzadeh se desempeñó como exsubdirector de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB).

PUEDES VER: Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

lr.pe

Tensiones bélicas en aumento

A través de la red social X, el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, anunció que, "a diferencia de Estados Unidos", el país islámico "se ha preparado para una larga guerra". "Haremos que nuestros enemigos lamenten su error de cálculo", escribió en la mencionada plataforma.

Las declaraciones se producen en el tercer día del conflicto iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán. En una entrevista con el New York Times, el presidente Donald Trump indicó que la Operación Furia Épica durará "cuatro o cinco semanas".

En ese escenario, los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron en un comunicado que este 2 de marzo lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como contra la sede del comandante de la fuerza aérea de Israel.

Notas relacionadas
Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

LEER MÁS
Presentador de TV venezolano que vendió en las calles de Perú se muda a EE. UU.: “No me da miedo comenzar desde cero”

Presentador de TV venezolano que vendió en las calles de Perú se muda a EE. UU.: “No me da miedo comenzar desde cero”

LEER MÁS
Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

LEER MÁS
Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mansoureh Khojasteh, esposa de Alí Jamenei, murió tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán

Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

Adiós a la humedad en casa: arquitecto español revela el truco con papel aluminio para resolver el problema en casi 48 horas

Mundo

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Ni México ni Brasil: este es el país que fue galardonado por tener el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025