Los medios de República Islámica de Irán informaron que la esposa del fallecido Alí Jamenei murió este lunes 2 de marzo de 2026 debido a las heridas sufridas en el ataque lanzado el sábado 28 por Estados Unidos e Israel contra Teherán. De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, la cónyuge Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh se encontraba en estado de coma desde el atentado.

Los reportes de la agencia de noticias Fars puntualizaron que el ayatolá pereció junto a otros familiares. Entre los occisos se encontrarían su hija, yerno, nuera y nieta. Hasta el momento, siguen sin revelarse oficialmente los nombres exactos de las otras víctimas. Tampoco se divulgaron detalles adicionales sobre el lugar preciso ni las circunstancias del hecho.

Perfil discreto

Khojasteh Bagherzadeh se casó en 1964 con Jamenei y tuvieron seis hijos: Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra y Hoda. A pesar del cargo del ayatolá, la mujer de 79 años se mantuvo alejada del ámbito público. Medios internacionales precisaron que tenía escasa exposición mediática y no participaba en ceremonias oficiales ni en actos de Estado.

Dicha ausencia motivó a analistas a calificar a Khojasteh como la "mujer invisible" del liderazgo iraní. Nació en 1947 en el seno de una respetada familia de comerciantes. Su padre, Mohammad Esmaeil Khojasteh Bagherzadeh, fue un reconocido empresario de Mashhad. Además, su hermano Hassan Khojasteh Bagherzadeh se desempeñó como exsubdirector de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB).

Tensiones bélicas en aumento

A través de la red social X, el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, anunció que, "a diferencia de Estados Unidos", el país islámico "se ha preparado para una larga guerra". "Haremos que nuestros enemigos lamenten su error de cálculo", escribió en la mencionada plataforma.

Las declaraciones se producen en el tercer día del conflicto iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán. En una entrevista con el New York Times, el presidente Donald Trump indicó que la Operación Furia Épica durará "cuatro o cinco semanas".

En ese escenario, los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron en un comunicado que este 2 de marzo lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como contra la sede del comandante de la fuerza aérea de Israel.