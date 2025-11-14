Según el abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, la conductora presentó una nueva demanda contra Leonard León para solicitar el incremento de la pensión de alimentos de sus hijos. El letrado explicó que anteriormente la pensión era de S/3.000 para ambos menores, pero en los años 2021 y 2022 el cantante logró una reducción a 500 soles debido a una mala asesoría que recibió Tarazona. Esta cifra se ha mantenido hasta hoy, pese a que asegura las necesidades de los menores han aumentado con el paso del tiempo.

De la Cruz señaló que el monto actual resulta insuficiente e injusto, pues la madre debe cubrir gastos mayores, como la pensión escolar, mientras que cada niño solo recibe un promedio de 250 soles. Agregó que Leonard León sí tendría capacidad económica para asumir un monto más alto, ya que realiza viajes al extranjero y adquiere artículos de lujo. Por ello, solicitó que la justicia evalúe un incremento que garantice el bienestar de los menores.

Abogado aclara que levantamiento de medidas de protección no significa triunfo judicial para el cantante

El abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, aclaró en el programa Amor y Fuego que Leonard León no ha ganado ningún juicio en contra de su representada, pese a que el cantante asegura lo contrario. Según explicó, las medidas de protección otorgadas a favor de la conductora y sus hijos en 2022, tras una denuncia por violencia psicológica, fueron levantadas únicamente porque el cumbiambero cumplió con las terapias y disposiciones ordenadas por el juez.

De la Cruz enfatizó que este cambio en la situación legal de Leonard León no constituye un triunfo judicial, sino el resultado del cumplimiento de un proceso de rehabilitación obligatorio. Recordó además que las medidas de protección no son permanentes y que su vigencia depende del criterio del juez y del avance del denunciado en las pautas establecidas.