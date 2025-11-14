HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     
Espectáculos

Karla Tarazona demanda nuevamente a Leonard León y pide aumento de pensión: afirma que sus hijos solo reciben S/500

El abogado de Karla Tarazona afirmó que la pensión de sus hijos se redujo de S/3.000 a 500 soles por una mala asesoría y que ahora buscan un aumento acorde a sus necesidades y a la capacidad económica de Leonard León.

Karla Tarazona y Leonard León continúan en medio de disputas legales
Karla Tarazona y Leonard León continúan en medio de disputas legales | Foto: Andina/ Composición LR

Según el abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, la conductora presentó una nueva demanda contra Leonard León para solicitar el incremento de la pensión de alimentos de sus hijos. El letrado explicó que anteriormente la pensión era de S/3.000 para ambos menores, pero en los años 2021 y 2022 el cantante logró una reducción a 500 soles debido a una mala asesoría que recibió Tarazona. Esta cifra se ha mantenido hasta hoy, pese a que asegura las necesidades de los menores han aumentado con el paso del tiempo.

De la Cruz señaló que el monto actual resulta insuficiente e injusto, pues la madre debe cubrir gastos mayores, como la pensión escolar, mientras que cada niño solo recibe un promedio de 250 soles. Agregó que Leonard León sí tendría capacidad económica para asumir un monto más alto, ya que realiza viajes al extranjero y adquiere artículos de lujo. Por ello, solicitó que la justicia evalúe un incremento que garantice el bienestar de los menores.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

lr.pe

Abogado aclara que levantamiento de medidas de protección no significa triunfo judicial para el cantante

El abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, aclaró en el programa Amor y Fuego que Leonard León no ha ganado ningún juicio en contra de su representada, pese a que el cantante asegura lo contrario. Según explicó, las medidas de protección otorgadas a favor de la conductora y sus hijos en 2022, tras una denuncia por violencia psicológica, fueron levantadas únicamente porque el cumbiambero cumplió con las terapias y disposiciones ordenadas por el juez.

De la Cruz enfatizó que este cambio en la situación legal de Leonard León no constituye un triunfo judicial, sino el resultado del cumplimiento de un proceso de rehabilitación obligatorio. Recordó además que las medidas de protección no son permanentes y que su vigencia depende del criterio del juez y del avance del denunciado en las pautas establecidas.

Notas relacionadas
Karla Tarazona asegura que Melanie Martínez se contradijo en careo con Christian Domínguez

Karla Tarazona asegura que Melanie Martínez se contradijo en careo con Christian Domínguez

LEER MÁS
Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez por TikToks de su hija mayor contra él y Karla Tarazona: acusa manipulación

Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez por TikToks de su hija mayor contra él y Karla Tarazona: acusa manipulación

LEER MÁS
Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

LEER MÁS
George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

LEER MÁS
Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: "Soltera, pero sola no"

Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: "Soltera, pero sola no"

LEER MÁS
Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025