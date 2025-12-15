Pamela López y Paul Michael superan en público a Pamela Franco y Cueva durante shows en Chiclayo
El empresario que contrató a Pamela López, Paul Michael, Pamela Franco y Cueva reveló qué pareja generó mayores ganancias.
Pamela López, Paul Michael, Christian Cueva y Pamela Franco se presentaron en locales distintos, ambos propiedad de Raúl Flores. Durante una entrevista para 'Magaly TV La Firme', el empresario reveló detalles sobre la convocatoria y la rentabilidad de los espectáculos.
Sobre el show de Pamela Franco y Christian Cueva, Flores indicó: “Con gastos incluidos y todo 35 mil soles el show. (Fue rentable el show o no) La verdad que no, amigo. Ni para recuperar. Yo estaba con expectativas muy arriba, el local se llenó pero la rentabilidad no fue la que esperábamos como empresa”, afirmó.
Diferencias en ganancias y público entre shows
En contraste, la presentación de Pamela López con Paul Michael en la discoteca 'La Feria' atrajo a un público más joven y numeroso. Según el dueño, los ingresos alcanzaron los 20 mil soles netos, contabilizando todos los gastos, reflejando un desempeño superior al del espectáculo de la otra pareja.
“La discoteca 'La Feria' estuvo más llena, los números fueron un poco más altos y la rentabilidad mejor. El show de Paul Michael con Pamela López alcanzó 20 mil soles con todos los gastos”, precisó Raúl Flores, dejando en claro la ventaja de la dupla sobre Pamela Franco y Cueva.
Pamela responde a los duros comentarios por el desempeño de Cueva en el canto
Pamela Franco cuestionó los comentarios negativos sobre el desempeño musical de Cueva. La artista indicó que no encuentra sentido a los cuestionamientos, considerando que el futbolista no se dedica profesionalmente al canto.
“La verdad es que me da risa todo en serio, para mí no es inteligente poder criticar a una persona que no es cantante. Él canta porque quiere, porque lo disfruta por diversión y bueno, la gente lo quiere ver y eso se respeta”, afirmó, defendiendo la libertad del deportista para expresarse artísticamente.