Espectáculos

Pamela López muestra chats comprometedores y deja en evidencia a Cueva por deuda con su madre: “Deja de ser sinvergüenza"

Pamela López difundió conversaciones de WhatsApp entre Christian Cueva y su madre para desmentir al futbolista, luego de que este negara públicamente la deuda. 

Pamela López muestra prueba sobre deuda de Christian Cueva Foto: Composición LR
Pamela López muestra prueba sobre deuda de Christian Cueva Foto: Composición LR

Respondió con todo. Pamela López no se quedó de brazos cruzados y utilizó sus redes sociales para exponer conversaciones privadas entre su madre y su expareja, Christian Cueva, en las que el futbolista reconoce que mantiene una deuda económica pendiente con su exsuegra. La revelación surge luego de que el seleccionado nacional negara públicamente esta versión ante las cámaras de un conocido medio local. 

La actual pareja de Paul Michael compartió pruebas que, según indicó, evidencian que el popular 'Aladino' adeuda una fuerte suma de dinero a la abuela de sus hijos. En uno de los chats de WhatsApp, fechado en 2024, Beatriz Solórzano, madre de Pamela López, saluda cordialmente a Cueva y le pregunta si "hoy hablamos sobre lo pendiente", además, de recordarle que espera la devolución del dinero que le entregó "con mucha confianza". 

Pamela López le responde a Christian Cueva

Pamela López le responde a Christian Cueva

Pamela López muestra pruebas de la deuda

Ante la negación pública del futbolista, Pamela López aseguró que cuenta con todas las pruebas necesarias para demostrar que la deuda existe. A través de una extensa historia en Instagram, expresó su indignación y exigió que el jugador - actual pareja de Pamela Franco - deje de faltar a la verdad.

“¿Tenías conciencia? Deja de ser un sinvergüenza y mentir descaradamente. Mi mamita tiene pruebas de que la paseabas y jugabas con su salud. No se puede ser tan miserable en la vida. Mi mamá está viva y solo te pide que le devuelvas su dinero”, escribió visiblemente afectada.

Pamela López muestra conversaciones de WhatsApp

En las capturas difundidas, Beatriz Solórzano se dirige a Cueva con respeto, recordándole el vínculo que los une. “Quieras o no, eres padre de mis nietos de por vida y mereces un gran respeto, para que ellos te vean como un ejemplo a seguir con tus actitudes y acciones”, se lee en uno de los mensajes.

Sin embargo, en otro momento, ya cansada de la espera, la madre de Pamela López le exige una fecha concreta para saldar la deuda. “Tu llamada es siempre para decirme lo mismo. Ya son casi cinco meses que espero. Dime qué fecha me darás, tal y como te lo di en tus manos, por favor”, escribió, dejando en evidencia la prolongada demora. 

