La Bella Luz conmovió a sus miles de seguidores al rendir un sentido homenaje al payaso Tuki Tuki, quien fue asesinado el 11 de diciembre, con un emotivo video publicado en sus redes sociales. En el clip, que dura menos de tres minutos, Oscar Junior, joven integrante de la agrupación de cumbia, interpreta 'Ojitos mentirosos', canción emblemática de la película mexicana 'Chicuarotes' que narra la vida de dos payasos callejeros.

En el trabajo audiovisual aparece un joven payaso con una vestimenta idéntica a la que utilizaba Tuki Tuki en sus presentaciones. La puesta en escena del carismático personaje se caracterizaban por presentar una banda show, al mismo estilo de las fiestas patronales y otras celebraciones de zonas andinas del Perú. "Tu risa sigue con nosotros", escribió el grupo en la sentida publicación.

TE RECOMENDAMOS CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

La Bella Luz rinde homenaje al payaso Tuki Tuki

Roger Sthyw Gallegos Rodríguez, nombre real del payaso Tuki Tuki, fue homenajeado por la agrupación de cumbia La Bella Luz. En el trabajo audiovisual aparece un payaso vestido de forma muy similar al animador de grandes y chicos. Además, también luce una chaqueta roja, una pequeña corbata, un pantalón negro, medias blancas, una nariz roja y su infaltable trompeta con la que ponía a reír a todos.

"Tu risa sigue con nosotros", se lee en la publicación realizada por la agrupación de cumbia, así como:Tuki Tuki, hoy y siempre. En cada nota, en cada aplauso, en cada sonrisa. Tu luz seguirá abrazando a todos tus compañeros, a tu familia y a todos los que te quisieron. Hoy te cantamos con el corazón y te enviamos un abrazo infinito al cielo".

PUEDES VER: Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: '¿Cómo voy a hacer todo eso sola?'

Usuarios reaccionan a emotivo homenaje al payado Tuki Tuki

El emotivo video bien recibido en redes sociales, donde cientos de usuarios dejando mensajes como: "Por eso me gusta La Bella Luz, porque son tan humanos", "Nunca te olvidaremos, Tuki Tuki", "Qué lindo homenaje", "Qué hermoso video", "Siempre contigo", "Justicia para Tuki Tuki", "Siempre te llevaremos en nuestros corazones" y "Gracias por tanta alegría".

El payaso Tuki Tuki, de 28 años, fue asesinado el 11 de diciembre mientras esperaba para animar un show en la urbanización Los Girasoles en Huaycán, en el distrito de Ate. El fatal hecho ocurrió el mismo día en que la hija del payasito celebraba un nuevo año de vida.